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"Кошмар для Украины": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети
"Кошмар для Украины": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 18.08.2024
"Кошмар для Украины": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его просьбу к союзникам снять ограничения на нанесение ударов по России дальнобойным... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:43
2024-08-18T16:43
2024-08-18T16:44
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его просьбу к союзникам снять ограничения на нанесение ударов по России дальнобойным оружием."Ты с треском проигрываешь, а атака на Россию — это отчаянный шаг, обреченный на громкий провал. Ты разрушаешь собственную страну и людей ради славы в глазах всех стран-подхалимов, которые выкладывают свои кровно заработанные (или напечатанные) деньги. Позор, ты — катастрофа для Украины", — возмутился Yesterday Night."США должны перестать финансировать Украину", — отметил Joseph Magnani."Прекрати. Ты должен начать понимать, что ты, как и любой политик, которого поддерживают США, будешь брошен. Тебя ждет тот же конец, возможно, я думаю, от твоих собственных людей, которые были втянуты в этот прокси-конфликт самым жестоким образом. Речь никогда не шла об интересах Украины", — подчеркнул Welcome on Free Speech on X."Ты делаешь мир менее безопасным", — заключила Ali.В июне президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html
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В мире, Россия, США, Санкт-Петербург, Владимир Зеленский, Владимир Путин