"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому
Экс-сотрудник Пентагона: статья WSJ подорвала доверие к Зеленскому
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Статья журнала Wall Street Journal подорвала доверие к Владимиру Зеленскому, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
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"Эта статья подорвала доверие к Зеленскому и к Залужному", — говорится в материале.
Эксперт предположил, что сюжет газеты WSJ могли выпустить с целью подготовки к потенциальной замене Владимира Зеленская как главы киевского режима. Кроме того, он считает, что бывшего главкома ВСУ также хотели дискредитировать, чтобы не позволить ему стать заменой Зеленского.
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"Газету WSJ могли использовать для того, чтобы избавиться от них обоих", — подчеркнул Брайен.
В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.