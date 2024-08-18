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"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому - РИА Новости, 18.08.2024
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16:10 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/zelenskiy-1966904604.html
"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому
"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому - РИА Новости, 18.08.2024
"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому
Статья журнала Wall Street Journal подорвала доверие к Владимиру Зеленскому, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:10
2024-08-18T16:10
в мире
сша
россия
европа
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
северный поток
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Статья журнала Wall Street Journal подорвала доверие к Владимиру Зеленскому, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Эта статья подорвала доверие к Зеленскому и к Залужному", — говорится в материале.Эксперт предположил, что сюжет газеты WSJ могли выпустить с целью подготовки к потенциальной замене Владимира Зеленская как главы киевского режима. Кроме того, он считает, что бывшего главкома ВСУ также хотели дискредитировать, чтобы не позволить ему стать заменой Зеленского."Газету WSJ могли использовать для того, чтобы избавиться от них обоих", — подчеркнул Брайен.В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
https://ria.ru/20240818/vsu-1966884665.html
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в мире, сша, россия, европа, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2, политика
В мире, США, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2, Политика
"Избавиться". Стало известно, какой удар Запад нанес по Зеленскому

Экс-сотрудник Пентагона: статья WSJ подорвала доверие к Зеленскому

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Статья журнала Wall Street Journal подорвала доверие к Владимиру Зеленскому, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«
"Эта статья подорвала доверие к Зеленскому и к Залужному", — говорится в материале.
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Эксперт предположил, что сюжет газеты WSJ могли выпустить с целью подготовки к потенциальной замене Владимира Зеленская как главы киевского режима. Кроме того, он считает, что бывшего главкома ВСУ также хотели дискредитировать, чтобы не позволить ему стать заменой Зеленского.
«
"Газету WSJ могли использовать для того, чтобы избавиться от них обоих", — подчеркнул Брайен.
В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские, украинские и европейские источники опубликовало статью, утверждающую, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал Валерий Залужный, нарушив прямое указание Владимира Зеленского остановить операцию.
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Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
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В миреСШАРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2Политика
 
 
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