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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2024
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13:04 18.08.2024 (обновлено: 13:10 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/zapad-1966877164.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2024
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила одну контратаку, потери противника составили до 440... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:04
2024-08-18T13:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила одну контратаку, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 67-й, 440-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Таюаевка, Новоплатоновка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 241-й бригады теробороны."Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей", - уточнили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российская группировка поразила самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу М198 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", орудие М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила одну контратаку, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 67-й, 440-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Таюаевка, Новоплатоновка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 241-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей", - уточнили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы российская группировка поразила самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу М198 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", орудие М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также уничтожены два склада боеприпасов.
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