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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2024
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила одну контратаку, потери противника составили до 440... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:04
2024-08-18T13:04
2024-08-18T13:10
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила одну контратаку, потери противника составили до 440 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 67-й, 440-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Таюаевка, Новоплатоновка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 241-й бригады теробороны."Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей", - уточнили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российская группировка поразила самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу М198 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", орудие М119 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки "Запад"