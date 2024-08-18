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В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 18.08.2024
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15:09 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/zaderzhanie-1966896716.html
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 18.08.2024
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета
Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, который, повздорив с оппонентами в другом автомобиле, открыл по ним стрельбу из аэрозольного пистолета, сообщила... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:09
2024-08-18T15:09
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
ломоносовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, который, повздорив с оппонентами в другом автомобиле, открыл по ним стрельбу из аэрозольного пистолета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полицейские в ходе мониторинга интернета выявили видео, где неизвестный мужчина за рулем Chevrolet Captiva несколько раз стреляет из пистолета. "Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили личность стрелка. Им оказался индивидуальный предприниматель, проживающий в СНТ "Малое Карлино" Ломоносовского района Ленобласти. Семнадцатого августа... у дома 59 по Варшавской улице экипажем Госавтоинспеции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Как установили правоохранители, возле дома 4 по Красносельскому шоссе между мужчиной и тремя людьми, ехавшими в Volkswagen Polo, произошел дорожный конфликт, аргументом в котором и стал аэрозольный пистолет "Пионер". Полиция устанавливает других участников происшествия и очевидцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль задержанного помещен на спецстоянку.
https://ria.ru/20240328/peterburg-1936356449.html
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россия
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, ломоносовский район, volkswagen group, chevrolet, volkswagen touareg, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Ломоносовский район, Volkswagen Group, Chevrolet, Volkswagen Touareg, Происшествия – Радио Sputnik
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета

В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из аэрозольного пистолета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, который, повздорив с оппонентами в другом автомобиле, открыл по ним стрельбу из аэрозольного пистолета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, полицейские в ходе мониторинга интернета выявили видео, где неизвестный мужчина за рулем Chevrolet Captiva несколько раз стреляет из пистолета.
«
"Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили личность стрелка. Им оказался индивидуальный предприниматель, проживающий в СНТ "Малое Карлино" Ломоносовского района Ленобласти. Семнадцатого августа... у дома 59 по Варшавской улице экипажем Госавтоинспеции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, возле дома 4 по Красносельскому шоссе между мужчиной и тремя людьми, ехавшими в Volkswagen Polo, произошел дорожный конфликт, аргументом в котором и стал аэрозольный пистолет "Пионер".
Полиция устанавливает других участников происшествия и очевидцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль задержанного помещен на спецстоянку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургРоссияЛомоносовский районVolkswagen GroupChevroletVolkswagen TouaregПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
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