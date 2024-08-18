https://ria.ru/20240818/zaderzhanie-1966896716.html
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 18.08.2024
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета
Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, который, повздорив с оппонентами в другом автомобиле, открыл по ним стрельбу из аэрозольного пистолета, сообщила... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:09
2024-08-18T15:09
2024-08-18T15:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, который, повздорив с оппонентами в другом автомобиле, открыл по ним стрельбу из аэрозольного пистолета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, полицейские в ходе мониторинга интернета выявили видео, где неизвестный мужчина за рулем Chevrolet Captiva несколько раз стреляет из пистолета. "Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили личность стрелка. Им оказался индивидуальный предприниматель, проживающий в СНТ "Малое Карлино" Ломоносовского района Ленобласти. Семнадцатого августа... у дома 59 по Варшавской улице экипажем Госавтоинспеции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Как установили правоохранители, возле дома 4 по Красносельскому шоссе между мужчиной и тремя людьми, ехавшими в Volkswagen Polo, произошел дорожный конфликт, аргументом в котором и стал аэрозольный пистолет "Пионер". Полиция устанавливает других участников происшествия и очевидцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль задержанного помещен на спецстоянку.
https://ria.ru/20240328/peterburg-1936356449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из аэрозольного пистолета
В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из аэрозольного пистолета