"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 420 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили два склада боеприпасов и склад горючего, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад и 24-го штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 122-мм реактивная система залпового огня "Град", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
"Уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад горючего", - добавили в Минобороны РФ.