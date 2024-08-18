https://ria.ru/20240818/yug-1966877063.html

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2024

"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили два склада боеприпасов и склад горючего, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих,... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:05

2024-08-18T13:05

2024-08-18T13:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406472_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_08a688d91ecaa819baafcaee3acfe3b8.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, уничтожили два склада боеприпасов и склад горючего, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад и 24-го штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 122-мм реактивная система залпового огня "Град", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н"."Уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад горючего", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871100.html

https://ria.ru/20240818/podderzhka-1966851645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность