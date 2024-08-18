https://ria.ru/20240818/vzryvy-1966907428.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 18.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в воскресенье в городе Белополье Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, часть города осталась без света,... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T16:29

2024-08-18T16:29

2024-08-18T16:30

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в городе Белополье Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, часть города осталась без света, сообщил украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Белополье на Сумщине прозвучали взрывы. В части города пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины