Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"24 канал": в городе Белополье в Сумской области прогремели взрывы
© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в городе Белополье Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, часть города осталась без света, сообщил украинский "24 канал".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
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"В Белополье на Сумщине прозвучали взрывы. В части города пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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