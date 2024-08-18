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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 18.08.2024 (обновлено: 16:30 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/vzryvy-1966907428.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 18.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в воскресенье в городе Белополье Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, часть города осталась без света,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T16:29
2024-08-18T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в городе Белополье Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, часть города осталась без света, сообщил украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Белополье на Сумщине прозвучали взрывы. В части города пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

"24 канал": в городе Белополье в Сумской области прогремели взрывы

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в городе Белополье Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, часть города осталась без света, сообщил украинский "24 канал".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
"В Белополье на Сумщине прозвучали взрывы. В части города пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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