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В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 18.08.2024 (обновлено: 08:01 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/vzryvy-1966844671.html
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:35
2024-08-18T08:01
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком"."В Киевской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит воздушная тревога.Ранее сообщалось о взрывах в украинской столице.
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киевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Главком": в Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком".
«
"В Киевской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит воздушная тревога.
Ранее сообщалось о взрывах в украинской столице.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Вчера, 07:13
 
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