https://ria.ru/20240818/vzryvy-1966844671.html

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T07:35

2024-08-18T07:35

2024-08-18T08:01

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком"."В Киевской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит воздушная тревога.Ранее сообщалось о взрывах в украинской столице.

https://ria.ru/20240818/zaporozhskaya_oblast-1966843655.html

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