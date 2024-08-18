https://ria.ru/20240818/vzryvy-1966844671.html
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:35
2024-08-18T07:35
2024-08-18T08:01
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком"."В Киевской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит воздушная тревога.Ранее сообщалось о взрывах в украинской столице.
https://ria.ru/20240818/zaporozhskaya_oblast-1966843655.html
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Главком": в Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы