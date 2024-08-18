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В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ
Российские беспилотники видят все передвижения украинских РСЗО HIMARS, поэтому ВСУ должны как можно скорее их спрятать, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:23
2024-08-18T01:23
2024-08-18T01:23
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские беспилотники видят все передвижения украинских РСЗО HIMARS, поэтому ВСУ должны как можно скорее их спрятать, заявил немецкий журналист Юлиан Репке."Надеюсь, украинской армии теперь ясно, что ей придется отодвинуть GMLRS (управляемые ракеты для HIMARS. — Прим. ред.) еще дальше после обстрелов из Сумской области. Российские дроны ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки (ВСУ. — Прим. Ред.)", — написал он в социальной сети X.Минобороны в пятницу сообщило, что российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три пусковые установки HIMARS.В МИД России заявляли, что ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.
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в мире, сумская область, курская область, германия, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Курская область, Германия, Вооруженные силы Украины
В Германии сделали внезапный вывод после уничтожения HIMARS ВСУ
Немецкий журналист Репке призвал ВСУ сделать выводы после уничтожения HIMARS