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ВСУ запускают по Севастополю ложные цели, предупредил губернатор - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 18.08.2024 (обновлено: 00:01 19.08.2024)
https://ria.ru/20240818/vsu-1966949069.html
ВСУ запускают по Севастополю ложные цели, предупредил губернатор
ВСУ запускают по Севастополю ложные цели, предупредил губернатор - РИА Новости, 19.08.2024
ВСУ запускают по Севастополю ложные цели, предупредил губернатор
ВСУ запускают ложные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-18T23:03
2024-08-19T00:01
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВСУ запускают ложные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram. &quot;Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя, так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова&quot;, — написал он.При этом Развожаев призвал горожан в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.В воскресенье в 22:27 мск в Севастополе объявили ракетную опасность, спустя две минуты ее отменили. ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20240818/ataka-1966890487.html
севастополь
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
ВСУ запускают по Севастополю ложные цели, предупредил губернатор

Развожаев объяснил объявление тревоги в Севастополе запуском ВСУ ложных целей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВСУ запускают ложные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.
«

"Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя, так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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При этом Развожаев призвал горожан в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.
В воскресенье в 22:27 мск в Севастополе объявили ракетную опасность, спустя две минуты ее отменили.
ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы.
Системы ПВО отражают большинство атак.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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