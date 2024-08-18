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ВСУ запускают по Севастополю ложные цели, предупредил губернатор
ВСУ запускают по Севастополю ложные цели, предупредил губернатор - РИА Новости, 19.08.2024
ВСУ запускают по Севастополю ложные цели, предупредил губернатор
ВСУ запускают ложные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-18T23:03
2024-08-18T23:03
2024-08-19T00:01
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВСУ запускают ложные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram. "Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя, так как ВСУ запускают ложные цели. Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова", — написал он.При этом Развожаев призвал горожан в любом случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.В воскресенье в 22:27 мск в Севастополе объявили ракетную опасность, спустя две минуты ее отменили. ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
ВСУ запускают по Севастополю ложные цели, предупредил губернатор
Развожаев объяснил объявление тревоги в Севастополе запуском ВСУ ложных целей