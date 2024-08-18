https://ria.ru/20240818/vsu-1966883414.html

На Западе призвали принять меры после видео с боевиком ВСУ в каске СС на ТВ

На Западе призвали принять меры после видео с боевиком ВСУ в каске СС на ТВ - РИА Новости, 18.08.2024

На Западе призвали принять меры после видео с боевиком ВСУ в каске СС на ТВ

Западу следует оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов в противостоянии с Россией, написал норвежский политолог Гленн Дизен в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:43

2024-08-18T13:43

2024-08-18T13:43

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россия

курская область

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Западу следует оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов в противостоянии с Россией, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х, комментируя фрагмент французской телепередачи, в которой участники беседы пришли в замешательство при виде кадров боевиков ВСУ в нацистских касках."Нам следует задуматься о последствиях поддержки НАТО вторжения в Россию (операции ВСУ в Курской области. — Прим. ред.) в партнерстве с откровенно нацистскими батальонами. Это плохо кончится", — отметил он.Дизена также возмутило, что, по мнению одного из участников программы, "было бы неплохо, если бы он (солдат ВСУ. — Прим. ред.) снял шлем". Он подчеркнул, что это слишком спокойная реакция.Президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что сегодня люди, сотрудничавшие с нацистами в годы Великой Отечественной войны, возведены на Украине в ранг национальных героев, с этим Россия и борется.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html

https://ria.ru/20240818/armiya-1966866868.html

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в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато