Рейтинг@Mail.ru
На Западе призвали принять меры после видео с боевиком ВСУ в каске СС на ТВ - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/vsu-1966883414.html
На Западе призвали принять меры после видео с боевиком ВСУ в каске СС на ТВ
На Западе призвали принять меры после видео с боевиком ВСУ в каске СС на ТВ - РИА Новости, 18.08.2024
На Западе призвали принять меры после видео с боевиком ВСУ в каске СС на ТВ
Западу следует оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов в противостоянии с Россией, написал норвежский политолог Гленн Дизен в... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:43
2024-08-18T13:43
в мире
россия
курская область
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495589_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae076da5140f21d561af4f5f7a15ffc5.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Западу следует оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов в противостоянии с Россией, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х, комментируя фрагмент французской телепередачи, в которой участники беседы пришли в замешательство при виде кадров боевиков ВСУ в нацистских касках."Нам следует задуматься о последствиях поддержки НАТО вторжения в Россию (операции ВСУ в Курской области. — Прим. ред.) в партнерстве с откровенно нацистскими батальонами. Это плохо кончится", — отметил он.Дизена также возмутило, что, по мнению одного из участников программы, "было бы неплохо, если бы он (солдат ВСУ. — Прим. ред.) снял шлем". Он подчеркнул, что это слишком спокойная реакция.Президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что сегодня люди, сотрудничавшие с нацистами в годы Великой Отечественной войны, возведены на Украине в ранг национальных героев, с этим Россия и борется.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html
https://ria.ru/20240818/armiya-1966866868.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d743bbb6c75b63dc23eb07a79adc4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе призвали принять меры после видео с боевиком ВСУ в каске СС на ТВ

Политолог Дизен призвал принять меры после показа боевика ВСУ в каске СС на ТВ

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Западу следует оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов в противостоянии с Россией, написал норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети Х, комментируя фрагмент французской телепередачи, в которой участники беседы пришли в замешательство при виде кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.
"Нам следует задуматься о последствиях поддержки НАТО вторжения в Россию (операции ВСУ в Курской области. — Прим. ред.) в партнерстве с откровенно нацистскими батальонами. Это плохо кончится", — отметил он.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В Польше раскрыли, чего на самом деле ждут от Украины
Вчера, 10:49
Дизена также возмутило, что, по мнению одного из участников программы, "было бы неплохо, если бы он (солдат ВСУ. — Прим. ред.) снял шлем". Он подчеркнул, что это слишком спокойная реакция.
Президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что сегодня люди, сотрудничавшие с нацистами в годы Великой Отечественной войны, возведены на Украине в ранг национальных героев, с этим Россия и борется.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Усилили давление": в ВСУ пожаловались на ситуацию на фронте
Вчера, 11:18
 
В миреРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала