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Украинский пленный рассказал, как командиры угрожают подчиненным "Градом" - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/vsu-1966861892.html
Украинский пленный рассказал, как командиры угрожают подчиненным "Градом"
Украинский пленный рассказал, как командиры угрожают подчиненным "Градом" - РИА Новости, 18.08.2024
Украинский пленный рассказал, как командиры угрожают подчиненным "Градом"
Некоторые украинские командиры запрещают своим подчиненным эвакуироваться, а тем, кто это собирается сделать, угрожают обстрелять из РСЗО "Град", рассказал... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:35
2024-08-18T10:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Некоторые украинские командиры запрещают своим подчиненным эвакуироваться, а тем, кто это собирается сделать, угрожают обстрелять из РСЗО "Град", рассказал украинский пленный Назар Третьяк. "Мы запрашивали командиров типа на эвакуацию, но они нам не дали эвакуацию. Сказали, что если сами пойдем, то выпустят кассету "Града" на нас и спишут на войну", - сказал Третьяк в опубликованном Минобороны РФ видеоролике. Третьяк проходил срочную службу во Внутренних войсках Украины. Там его поставили перед выбором - или уволиться после окончания срочной службы и потом гарантированно попасть на фронт в боевую бригаду, или подписать контракт и остаться служить в Нацгвардии. Он выбрал второе, однако новый командир полка все же "всех запер на войну". По словам Третьяка, из обещанных пяти дней подготовки с военнослужащими реально занимались только один день. Оценив обстановку на позициях ВСУ, Третьяк вместе с еще несколькими солдатами сдались в плен российским войскам.
https://ria.ru/20240818/podderzhka-1966851645.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как командиры угрожают подчиненным "Градом"

Пленный: командиры ВСУ запрещают подчиненным эвакуироваться, угрожая "Градом"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Некоторые украинские командиры запрещают своим подчиненным эвакуироваться, а тем, кто это собирается сделать, угрожают обстрелять из РСЗО "Град", рассказал украинский пленный Назар Третьяк.
"Мы запрашивали командиров типа на эвакуацию, но они нам не дали эвакуацию. Сказали, что если сами пойдем, то выпустят кассету "Града" на нас и спишут на войну", - сказал Третьяк в опубликованном Минобороны РФ видеоролике.
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Третьяк проходил срочную службу во Внутренних войсках Украины. Там его поставили перед выбором - или уволиться после окончания срочной службы и потом гарантированно попасть на фронт в боевую бригаду, или подписать контракт и остаться служить в Нацгвардии. Он выбрал второе, однако новый командир полка все же "всех запер на войну".
По словам Третьяка, из обещанных пяти дней подготовки с военнослужащими реально занимались только один день. Оценив обстановку на позициях ВСУ, Третьяк вместе с еще несколькими солдатами сдались в плен российским войскам.
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