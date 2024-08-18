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Украинский пленный рассказал, как командиры угрожают подчиненным "Градом"

Украинский пленный рассказал, как командиры угрожают подчиненным "Градом" - РИА Новости, 18.08.2024

Украинский пленный рассказал, как командиры угрожают подчиненным "Градом"

Некоторые украинские командиры запрещают своим подчиненным эвакуироваться, а тем, кто это собирается сделать, угрожают обстрелять из РСЗО "Град", рассказал... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T10:35

2024-08-18T10:35

2024-08-18T10:35

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Некоторые украинские командиры запрещают своим подчиненным эвакуироваться, а тем, кто это собирается сделать, угрожают обстрелять из РСЗО "Град", рассказал украинский пленный Назар Третьяк. "Мы запрашивали командиров типа на эвакуацию, но они нам не дали эвакуацию. Сказали, что если сами пойдем, то выпустят кассету "Града" на нас и спишут на войну", - сказал Третьяк в опубликованном Минобороны РФ видеоролике. Третьяк проходил срочную службу во Внутренних войсках Украины. Там его поставили перед выбором - или уволиться после окончания срочной службы и потом гарантированно попасть на фронт в боевую бригаду, или подписать контракт и остаться служить в Нацгвардии. Он выбрал второе, однако новый командир полка все же "всех запер на войну". По словам Третьяка, из обещанных пяти дней подготовки с военнослужащими реально занимались только один день. Оценив обстановку на позициях ВСУ, Третьяк вместе с еще несколькими солдатами сдались в плен российским войскам.

https://ria.ru/20240818/podderzhka-1966851645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины