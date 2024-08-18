https://ria.ru/20240818/vsu-1966839338.html

В Британии раскрыли, что скоро случится с ВСУ под Курском

В Британии раскрыли, что скоро случится с ВСУ под Курском - РИА Новости, 18.08.2024

В Британии раскрыли, что скоро случится с ВСУ под Курском

Украинские войска под Курском испытывают нехватку личного состава и растягивают линию обороны, что вскоре осложнит положение ВСУ, пишет The Guardian. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T05:24

2024-08-18T05:24

2024-08-18T10:00

в мире

россия

курская область

донбасс

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинские войска под Курском испытывают нехватку личного состава и растягивают линию обороны, что вскоре осложнит положение ВСУ, пишет The Guardian."Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области. Теперь она собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт", — говорится в статье.Отмечается, что украинская армия начинает растягивать линию обороны, а это значит, что скоро ей придется окопаться. Как подчеркнули британские журналисты, ВСУ все равно окажутся в крайне сложном положении, поскольку Россия стянет в регион артиллерию и установки радиоэлектронной борьбы.Украина теперь будет изо всех сил пытаться заткнуть бреши в линии боевого соприкосновения, констатировало издание. Ей пока не удалось устранить угрозу, исходящую от российских разведывательных дронов, планирующих бомб, артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и оперативно-тактических ракетных комплексов. В совокупности эти возможности позволяют ВС России продолжать стабильно наступать на Красноармейск, Торецк и другие города Донбасса."У России достаточно личного состава и техники, чтобы сражаться и под Курском, и в Донбассе. Менее очевидно, верно ли это для Украины", — резюмируется в материале.ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240818/ukraina-1966836024.html

https://ria.ru/20240818/vyvod-1966832827.html

https://ria.ru/20240818/rakety-1966831257.html

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в мире, россия, курская область, донбасс, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины