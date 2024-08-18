https://ria.ru/20240818/volodin-1966861136.html
Володин поздравил работников воздушного флота
Володин поздравил работников воздушного флота - РИА Новости, 18.08.2024
Володин поздравил работников воздушного флота
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив их высокий профессионализм и... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:30
2024-08-18T10:30
2024-08-18T10:30
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив их высокий профессионализм и ответственность, сообщается на сайте ГД. "Поздравляю работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником. Работники воздушного транспорта проявляют высокий профессионализм и ответственность, вносят вклад в укрепление экономики, обеспечивают мобильность и безопасность наших граждан. Желаю успехов и всего самого доброго", - сказано в поздравлении. По словам Володина, история российской авиации связана с именами выдающихся конструкторов, героизмом летчиков-испытателей. Сохраняя лучшие традиции, российский авиакомплекс модернизируется, совершенствуется инфраструктура аэропортов, добавил он.
https://ria.ru/20240812/pozdravlenie-1965574333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил работников воздушного флота
Володин поздравил работников воздушного флота с профессиональным праздником
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив их высокий профессионализм и ответственность, сообщается на сайте ГД
.
"Поздравляю работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником. Работники воздушного транспорта проявляют высокий профессионализм и ответственность, вносят вклад в укрепление экономики, обеспечивают мобильность и безопасность наших граждан. Желаю успехов и всего самого доброго", - сказано в поздравлении.
По словам Володина, история российской авиации связана с именами выдающихся конструкторов, героизмом летчиков-испытателей. Сохраняя лучшие традиции, российский авиакомплекс модернизируется, совершенствуется инфраструктура аэропортов, добавил он.