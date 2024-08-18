https://ria.ru/20240818/voennye-1966923676.html

Российские военные отметили изменения в тактике ВСУ в Работино

Российские военные отметили изменения в тактике ВСУ в Работино - РИА Новости, 18.08.2024

Российские военные отметили изменения в тактике ВСУ в Работино

Подразделения ВС РФ отмечают изменения в тактике украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости техник... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T18:49

2024-08-18T18:49

2024-08-18T18:49

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 18 авг - РИА Новости. Подразделения ВС РФ отмечают изменения в тактике украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости техник группы расчета БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России с позывным "Волчек". "Меняют тактику. Стараются малыми, практически ДГРшными группами заходить. Очень часто ночные заходы практикуются. Техники стало мало. В основном легкие машины бронированные. Humvee идут, много. Тяжелой техники практически не видно. Они ее прячут и прячут далеко. По разведке видно что они где-то там, за пределами досягаемости стоят. Но это связано с тем, что и мы не стоим на месте - технику выбиваем", - рассказал "Волчек". Работино - село на линии боевого соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его захват как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении. Для захвата Работино Украина вводила в бой подготовленные на Западе бригады из стратегического резерва. В середине мая группировка войск ВС РФ "Днепр" полностью освободила это село, сообщал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966886713.html

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россия, работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины