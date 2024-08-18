https://ria.ru/20240818/voenkomy-1966841599.html

Осужденный за убийство украинский пленный рассказал, как был мобилизован

Осужденный за убийство украинский пленный рассказал, как был мобилизован - РИА Новости, 18.08.2024

Осужденный за убийство украинский пленный рассказал, как был мобилизован

Украинские военкомы с третьей попытки мобилизовали экс-заключенного, осужденного по тяжкой статье, которого не хотели брать в ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T06:36

2024-08-18T06:36

2024-08-18T06:36

специальная военная операция на украине

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черниговская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские военкомы с третьей попытки мобилизовали экс-заключенного, осужденного по тяжкой статье, которого не хотели брать в ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Самохин из Сумской области, отбывший 14,5 лет заключения. Самохина осудили в 2008 году за убийство таксиста, он отбывал наказание в полтавской исправительной колонии №64 и был освобожден в 2022 году. "Повестки мне давали в 2022-23 году, я приходил по повесткам, являлся в военкомат, смотрели по милицейской базе, проверяли, и меня отправляли (домой - ред.). За то, что я судимый по особо тяжкой статье, меня не брали", - сказал собеседник агентства. По словам Самохина, 26 марта 2024 года ему снова вручили повестку, и он с сотрудниками ТЦК поехал проходить медкомиссию. "Прошли полностью за меня комиссию, 28 марта меня отвезли в одну учебку, там не взяли в Черниговской области, посмотрели по базе данных и отвезли меня в "Десну", в "Десну" меня взяли", - рассказал военнопленный. В учебном лагере он провел около двух с половиной месяцев, после чего его перевели в 32-ю бригаду ВСУ. Седьмого июня 2024 года в Константиновке (ДНР) Юрий сдался в плен.

https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html

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в мире, сумская область, черниговская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины