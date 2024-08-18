https://ria.ru/20240818/vodorosli-1966929341.html

Власти Анапы прокомментировали сообщения о "позеленевшем море"

Власти Анапы прокомментировали сообщения о "позеленевшем море" - РИА Новости, 18.08.2024

Власти Анапы прокомментировали сообщения о "позеленевшем море"

Скопление водорослей в Анапе — это обычное явление, сообщили РИА Новости в мэрии города, комментируя информацию о жалобах отдыхающих на "цветущее море". РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T19:32

2024-08-18T19:32

2024-08-18T20:15

туризм

анапа

общество

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КРАСНОДАР, 18 авг — РИА Новости. Скопление водорослей в Анапе — это обычное явление, сообщили РИА Новости в мэрии города, комментируя информацию о жалобах отдыхающих на "цветущее море"."Возникновение на пляжах Анапы водоросли кладофоры бродячей (в народе — камка) — обычное природное явление. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу, которая не имеет определенного объема, количества и локального распространения для того, чтобы ее можно было полностью убрать", — уточнили в пресс-службе.В СМИ ранее появилась информация, что российские туристы массово жалуются на цветение водорослей в море Анапы, якобы отдыхающие требуют компенсацию за "позеленевшее море". Власти города уточнили, что массы нитчатых водорослей мигрируют в Анапскую бухту с течениями при северо-западных направлениях ветра. Их количество всегда разное и регулярно возобновляется."Водоросли не выделяют каких-либо токсичных веществ и не представляют угрозы для человека. Более того, эксперты считают, что камка обладает целебными свойствами. Насыщенный морской воздух и соединения брома и йода в нем, выделяемые камкой, — очень полезны для органов дыхания. Многие туристы используют эти водоросли в качестве аппликаций для лечения суставов и кожных заболеваний", — добавили в мэрии.Там также напомнили, что выбросы водорослей для Анапы — явление не новое, фотографии старожилов свидетельствуют, что камка на пляжах была и 100 лет назад.

https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html

https://ria.ru/20240725/plyazhi-1962036085.html

анапа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анапа, общество