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Власти Анапы прокомментировали сообщения о "позеленевшем море" - РИА Новости, 18.08.2024
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Туризм
 
19:32 18.08.2024 (обновлено: 20:15 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/vodorosli-1966929341.html
Власти Анапы прокомментировали сообщения о "позеленевшем море"
Власти Анапы прокомментировали сообщения о "позеленевшем море" - РИА Новости, 18.08.2024
Власти Анапы прокомментировали сообщения о "позеленевшем море"
Скопление водорослей в Анапе — это обычное явление, сообщили РИА Новости в мэрии города, комментируя информацию о жалобах отдыхающих на "цветущее море". РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T19:32
2024-08-18T20:15
туризм
анапа
общество
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КРАСНОДАР, 18 авг — РИА Новости. Скопление водорослей в Анапе — это обычное явление, сообщили РИА Новости в мэрии города, комментируя информацию о жалобах отдыхающих на "цветущее море"."Возникновение на пляжах Анапы водоросли кладофоры бродячей (в народе — камка) — обычное природное явление. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу, которая не имеет определенного объема, количества и локального распространения для того, чтобы ее можно было полностью убрать", — уточнили в пресс-службе.В СМИ ранее появилась информация, что российские туристы массово жалуются на цветение водорослей в море Анапы, якобы отдыхающие требуют компенсацию за "позеленевшее море". Власти города уточнили, что массы нитчатых водорослей мигрируют в Анапскую бухту с течениями при северо-западных направлениях ветра. Их количество всегда разное и регулярно возобновляется.&quot;Водоросли не выделяют каких-либо токсичных веществ и не представляют угрозы для человека. Более того, эксперты считают, что камка обладает целебными свойствами. Насыщенный морской воздух и соединения брома и йода в нем, выделяемые камкой, — очень полезны для органов дыхания. Многие туристы используют эти водоросли в качестве аппликаций для лечения суставов и кожных заболеваний&quot;, — добавили в мэрии.Там также напомнили, что выбросы водорослей для Анапы — явление не новое, фотографии старожилов свидетельствуют, что камка на пляжах была и 100 лет назад.
https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html
https://ria.ru/20240725/plyazhi-1962036085.html
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анапа, общество
Туризм, Анапа, Общество
Власти Анапы прокомментировали сообщения о "позеленевшем море"

Мэрия Анапы: скопление водорослей — явление обычное и не представляющее угрозы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 авг — РИА Новости. Скопление водорослей в Анапе — это обычное явление, сообщили РИА Новости в мэрии города, комментируя информацию о жалобах отдыхающих на "цветущее море".
"Возникновение на пляжах Анапы водоросли кладофоры бродячей (в народе — камка) — обычное природное явление. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу, которая не имеет определенного объема, количества и локального распространения для того, чтобы ее можно было полностью убрать", — уточнили в пресс-службе.
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В СМИ ранее появилась информация, что российские туристы массово жалуются на цветение водорослей в море Анапы, якобы отдыхающие требуют компенсацию за "позеленевшее море".
Власти города уточнили, что массы нитчатых водорослей мигрируют в Анапскую бухту с течениями при северо-западных направлениях ветра. Их количество всегда разное и регулярно возобновляется.
«

"Водоросли не выделяют каких-либо токсичных веществ и не представляют угрозы для человека. Более того, эксперты считают, что камка обладает целебными свойствами. Насыщенный морской воздух и соединения брома и йода в нем, выделяемые камкой, — очень полезны для органов дыхания. Многие туристы используют эти водоросли в качестве аппликаций для лечения суставов и кожных заболеваний", — добавили в мэрии.

Там также напомнили, что выбросы водорослей для Анапы — явление не новое, фотографии старожилов свидетельствуют, что камка на пляжах была и 100 лет назад.
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