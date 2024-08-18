https://ria.ru/20240818/upts-1966912314.html

Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ

Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ - РИА Новости, 18.08.2024

Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что папа выступает против запрета... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:13

2024-08-18T17:13

2024-08-18T17:13

религия

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

владимир зеленский

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932358910_1243:793:2886:1717_1920x0_80_0_0_2b9adfc387ae83222f7437d14a6515d3.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что папа выступает против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Владимир Зеленский в понедельник анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость". В четверг украинское агентство УНН сообщило, что парламент планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России" – фактически о запрете канонической УПЦ на территории страны. В свою очередь в российском МИД РФ заявили, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ является варварским. При этом в МИД назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фоькера Тюрка заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ. "Папа выступает категорически против запрета УПЦ на территории Украины, считая в противном случае это актом религиозного гонения и насилия. Папа напоминает, что любая агрессия порождает только агрессию и только прощение и примирение уничтожает круг зла", – сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на общение с папой. Он напомнил, что, по мнению папы, любая агрессия и насилие порождает только жажду реванша, поэтому все стороны конфликта должны простить друг друга, разорвав исторический круг зла и насилия. Папа также уверен, что религиозная свобода является основой любого цивилизационного общества, добавил Севастьянов. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) ранее поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Заявление организации об этом было опубликовано на ее сайте. Каноническая УПЦ при этом была одной из религиозных организаций, основавших ВСЦиРО в 1996 году, и до сих пор перечислена на его сайте среди организаций, входящих в совет. В ВСЦиРО входят, в том числе, раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ), а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В Русской православной церкви (РПЦ) сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

https://ria.ru/20240817/upts-1966823758.html

https://ria.ru/20240817/mid-1966764694.html

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франциск (хорхе марио бергольо), украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц