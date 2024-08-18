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Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ - РИА Новости, 18.08.2024
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Религия
 
17:13 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/upts-1966912314.html
Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ
Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ - РИА Новости, 18.08.2024
Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что папа выступает против запрета... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:13
2024-08-18T17:13
религия
россия
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что папа выступает против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Владимир Зеленский в понедельник анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость". В четверг украинское агентство УНН сообщило, что парламент планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России" – фактически о запрете канонической УПЦ на территории страны. В свою очередь в российском МИД РФ заявили, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ является варварским. При этом в МИД назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фоькера Тюрка заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ. "Папа выступает категорически против запрета УПЦ на территории Украины, считая в противном случае это актом религиозного гонения и насилия. Папа напоминает, что любая агрессия порождает только агрессию и только прощение и примирение уничтожает круг зла", – сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на общение с папой. Он напомнил, что, по мнению папы, любая агрессия и насилие порождает только жажду реванша, поэтому все стороны конфликта должны простить друг друга, разорвав исторический круг зла и насилия. Папа также уверен, что религиозная свобода является основой любого цивилизационного общества, добавил Севастьянов. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) ранее поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Заявление организации об этом было опубликовано на ее сайте. Каноническая УПЦ при этом была одной из религиозных организаций, основавших ВСЦиРО в 1996 году, и до сих пор перечислена на его сайте среди организаций, входящих в совет. В ВСЦиРО входят, в том числе, раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ), а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В Русской православной церкви (РПЦ) сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
https://ria.ru/20240817/upts-1966823758.html
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россия, франциск (хорхе марио бергольо), украина, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украина, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ

Глава Союза староверов Севастьянов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский
Папа римский - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что папа выступает против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Владимир Зеленский в понедельник анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость". В четверг украинское агентство УНН сообщило, что парламент планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России" – фактически о запрете канонической УПЦ на территории страны. В свою очередь в российском МИД РФ заявили, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ является варварским. При этом в МИД назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фоькера Тюрка заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ.
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В Иерусалимском патриархате назвали Запад соучастником гонений на УПЦ
17 августа, 23:01
"Папа выступает категорически против запрета УПЦ на территории Украины, считая в противном случае это актом религиозного гонения и насилия. Папа напоминает, что любая агрессия порождает только агрессию и только прощение и примирение уничтожает круг зла", – сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на общение с папой.
Он напомнил, что, по мнению папы, любая агрессия и насилие порождает только жажду реванша, поэтому все стороны конфликта должны простить друг друга, разорвав исторический круг зла и насилия. Папа также уверен, что религиозная свобода является основой любого цивилизационного общества, добавил Севастьянов.
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) ранее поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Заявление организации об этом было опубликовано на ее сайте. Каноническая УПЦ при этом была одной из религиозных организаций, основавших ВСЦиРО в 1996 году, и до сих пор перечислена на его сайте среди организаций, входящих в совет. В ВСЦиРО входят, в том числе, раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ), а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским
17 августа, 14:16
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В Русской православной церкви (РПЦ) сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
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20 июля, 21:52
 
РелигияРоссияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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