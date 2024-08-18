Глава Союза староверов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ
Глава Союза староверов Севастьянов заявил, что папа Римский против запрета УПЦ
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что папа выступает против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Владимир Зеленский в понедельник анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость". В четверг украинское агентство УНН сообщило, что парламент планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России" – фактически о запрете канонической УПЦ на территории страны. В свою очередь в российском МИД РФ заявили, что киевский режим не сможет уничтожить каноническое православие, а рассматриваемый на Украине законопроект о запрете УПЦ является варварским. При этом в МИД назвали неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры Фоькера Тюрка заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ.
"Папа выступает категорически против запрета УПЦ на территории Украины, считая в противном случае это актом религиозного гонения и насилия. Папа напоминает, что любая агрессия порождает только агрессию и только прощение и примирение уничтожает круг зла", – сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на общение с папой.
Он напомнил, что, по мнению папы, любая агрессия и насилие порождает только жажду реванша, поэтому все стороны конфликта должны простить друг друга, разорвав исторический круг зла и насилия. Папа также уверен, что религиозная свобода является основой любого цивилизационного общества, добавил Севастьянов.
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) ранее поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Заявление организации об этом было опубликовано на ее сайте. Каноническая УПЦ при этом была одной из религиозных организаций, основавших ВСЦиРО в 1996 году, и до сих пор перечислена на его сайте среди организаций, входящих в совет. В ВСЦиРО входят, в том числе, раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ), а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны.
МИД назвал законопроект о запрете УПЦ на Украине варварским
17 августа, 14:16
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В Русской православной церкви (РПЦ) сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.