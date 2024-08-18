Рейтинг@Mail.ru
На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966921572.html
На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии
На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 18.08.2024
На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии
Графики отключения электроэнергии снова вводятся на Украине из-за роста потребления на фоне жары, сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T18:31
2024-08-18T18:31
в мире
украина
герман галущенко
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959988747_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2363f827bba57c209122903168114897.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Графики отключения электроэнергии снова вводятся на Украине из-за роста потребления на фоне жары, сообщили в "Укрэнерго". "Завтра, 19 августа, с 17.00 до 21.00 (совпадает с мск - ред.) будет применяться одна очередь отключений... Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963855205.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959988747_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c84a4716b85bb2d0b7e63f4f4b15ea70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго
В мире, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго
На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии

"Укрэнерго" вводит графики отключения электроэнергии из-за роста потребления

© УкрэнергоЛЭП на Украине
ЛЭП на Украине - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Укрэнерго
ЛЭП на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Графики отключения электроэнергии снова вводятся на Украине из-за роста потребления на фоне жары, сообщили в "Укрэнерго".
«
"Завтра, 19 августа, с 17.00 до 21.00 (совпадает с мск - ред.) будет применяться одна очередь отключений... Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление
3 августа, 13:37
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала