https://ria.ru/20240818/ukraina-1966921572.html

На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии

На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии - РИА Новости, 18.08.2024

На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии

Графики отключения электроэнергии снова вводятся на Украине из-за роста потребления на фоне жары, сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T18:31

2024-08-18T18:31

2024-08-18T18:31

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герман галущенко

укрэнерго

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Графики отключения электроэнергии снова вводятся на Украине из-за роста потребления на фоне жары, сообщили в "Укрэнерго". "Завтра, 19 августа, с 17.00 до 21.00 (совпадает с мск - ред.) будет применяться одна очередь отключений... Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963855205.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, герман галущенко, укрэнерго