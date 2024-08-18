На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии
"Укрэнерго" вводит графики отключения электроэнергии из-за роста потребления
© УкрэнергоЛЭП на Украине
© Укрэнерго
ЛЭП на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Графики отключения электроэнергии снова вводятся на Украине из-за роста потребления на фоне жары, сообщили в "Укрэнерго".
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"Завтра, 19 августа, с 17.00 до 21.00 (совпадает с мск - ред.) будет применяться одна очередь отключений... Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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