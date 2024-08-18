Еврокомиссар: Киев лишился половины необходимых для зимы энергомощностей
Еврокомиссар Симсон: Украина лишилась 50% энергомощностей, необходимых для зимы
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина лишилась около девяти гигаватт мощностей генерации энергии, это половина от необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в статье для британской газеты Financial Times.
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"Это составляет половину потребностей Украины в электроэнергии зимой и эквивалентно пиковому потреблению электроэнергии Португалией — страной с населением более десяти миллионов человек", — подчеркнула она.
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Симсон утверждает, что для предотвращения "гуманитарной катастрофы на Украине" страны Запада должны помочь с ремонтом поврежденных объектов производства электроэнергии и тепла, передать небольшие децентрализованные генераторы, развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ, а также постепенно увеличить экспорт электроэнергии в республику. Она также заявила, что нужно усилить защиту энергетической инфраструктуры и ПВО Украины.
В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Пятого июня он сообщил, что страна столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения в поставках света будут продолжаться.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. В организации отмечали, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.