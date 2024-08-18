https://ria.ru/20240818/ukraina-1966918635.html

Еврокомиссар: Киев лишился половины необходимых для зимы энергомощностей

Еврокомиссар: Киев лишился половины необходимых для зимы энергомощностей - РИА Новости, 19.08.2024

Еврокомиссар: Киев лишился половины необходимых для зимы энергомощностей

Украина лишилась около девяти гигаватт мощностей генерации энергии, это половина от необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-18T18:09

2024-08-18T18:09

2024-08-19T00:11

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина лишилась около девяти гигаватт мощностей генерации энергии, это половина от необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в статье для британской газеты Financial Times."Это составляет половину потребностей Украины в электроэнергии зимой и эквивалентно пиковому потреблению электроэнергии Португалией — страной с населением более десяти миллионов человек", — подчеркнула она.Симсон утверждает, что для предотвращения "гуманитарной катастрофы на Украине" страны Запада должны помочь с ремонтом поврежденных объектов производства электроэнергии и тепла, передать небольшие децентрализованные генераторы, развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ, а также постепенно увеличить экспорт электроэнергии в республику. Она также заявила, что нужно усилить защиту энергетической инфраструктуры и ПВО Украины. В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Пятого июня он сообщил, что страна столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. В организации отмечали, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963855205.html

https://ria.ru/20240621/ukraina-1954418342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, киев, португалия, кадри симсон, укрэнерго, дтэк