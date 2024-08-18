https://ria.ru/20240818/ukraina-1966897043.html

Советник патриарха: украинский совет церквей нарушил свой устав

Советник патриарха: украинский совет церквей нарушил свой устав - РИА Новости, 18.08.2024

Советник патриарха: украинский совет церквей нарушил свой устав

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), поддержавший законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (РПЦ), не... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:11

2024-08-18T15:11

2024-08-18T15:11

религия

украина

россия

николай балашов

владимир зеленский

русская православная церковь

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_4005e00fc22b14516c05a459ba7d8165.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), поддержавший законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (РПЦ), не соответствует собственному названию и игнорирует собственное положение о принятии решений, а заявления его членов в поддержку законопроекта о том, что большинство верующих Украины должны лишиться права исповедовать свою веру, ничего не стоят, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. ВСЦиРО ранее поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Заявление организации об этом было опубликовано на ее сайте. Каноническая УПЦ при этом была одной из религиозных организаций, основавших ВСЦиРО в 1996 году, и до сих пор перечислена на его сайте среди организаций, входящих в совет. В ВСЦиРО входят в том числе раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ), а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны. "Какой же это "Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций", если на его заседания из раза в раз не приглашаются представители крупнейшей церкви-члена — Украинской православной церкви? Чего стоят заявления этих как будто бы верующих людей о том, что большинство верующих Украины должны лишиться права исповедовать свою веру? Чего стоит сам этот совет, который грубейшим образом игнорирует им же утвержденное "положение", согласно которому все решения принимаются лишь в случае согласия руководителей или полномочных представителей всех представленных в нем религиозных организаций?" – сказал РИА Новости Балашов. Правозащитные организации мира, которые в очередной раз промолчат, когда режимом Зеленского продавливается беззаконие и не учитываются все общепринятые международные конвенции и нормы, касающиеся прав человека в области свободы вероисповедания, немногого стоят, уверен протоиерей. Владимир Зеленский 12 августа анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость". 15 августа украинское агентство УНН сообщило, что парламент планирует рассмотреть на следующей неделе проект закона о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России" – фактически, о запрете канонической УПЦ на территории страны. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. В Русской православной церкви (РПЦ) сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890162923.html

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966606358.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, николай балашов, владимир зеленский, русская православная церковь, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия