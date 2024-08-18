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На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар - РИА Новости, 18.08.2024
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13:54 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966885025.html
На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар
На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар - РИА Новости, 18.08.2024
На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар
Пожар произошел на электроподстанции в Днепропетровской области после взрыва, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:54
2024-08-18T13:54
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днепропетровская область
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Пожар произошел на электроподстанции в Днепропетровской области после взрыва, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале. Как отмечает минэнерго, после взрыва в Днепропетровской области "на подстанции возник пожар". Где конкретно расположена электроподстанция, в ведомстве не уточнили, указав лишь, что возгорание удалось ликвидировать. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
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в мире, днепропетровская область, украина, павлоград
В мире, Днепропетровская область, Украина, Павлоград
На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар

Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Пожар произошел на электроподстанции в Днепропетровской области после взрыва, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.
Как отмечает минэнерго, после взрыва в Днепропетровской области "на подстанции возник пожар". Где конкретно расположена электроподстанция, в ведомстве не уточнили, указав лишь, что возгорание удалось ликвидировать.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Власти Днепропетровска сообщили о пожаре на предприятии из-за взрывов
1 января, 09:29
 
В миреДнепропетровская областьУкраинаПавлоград
 
 
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