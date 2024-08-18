https://ria.ru/20240818/ukraina-1966885025.html

На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар

На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар - РИА Новости, 18.08.2024

На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар

Пожар произошел на электроподстанции в Днепропетровской области после взрыва, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:54

2024-08-18T13:54

2024-08-18T13:54

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Пожар произошел на электроподстанции в Днепропетровской области после взрыва, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале. Как отмечает минэнерго, после взрыва в Днепропетровской области "на подстанции возник пожар". Где конкретно расположена электроподстанция, в ведомстве не уточнили, указав лишь, что возгорание удалось ликвидировать. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919318091.html

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Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, украина, павлоград