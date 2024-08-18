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На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар
На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар - РИА Новости, 18.08.2024
На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар
Пожар произошел на электроподстанции в Днепропетровской области после взрыва, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:54
2024-08-18T13:54
2024-08-18T13:54
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Пожар произошел на электроподстанции в Днепропетровской области после взрыва, сообщает в воскресенье министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале. Как отмечает минэнерго, после взрыва в Днепропетровской области "на подстанции возник пожар". Где конкретно расположена электроподстанция, в ведомстве не уточнили, указав лишь, что возгорание удалось ликвидировать. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, павлоград
В мире, Днепропетровская область, Украина, Павлоград
На электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар
Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанции в Днепропетровской области