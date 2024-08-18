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Лукашенко рассказал, чего добивается Украина атакой на Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 18.08.2024 (обновлено: 13:29 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966869700.html
Лукашенко рассказал, чего добивается Украина атакой на Курскую область
Лукашенко рассказал, чего добивается Украина атакой на Курскую область - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко рассказал, чего добивается Украина атакой на Курскую область
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что эскалация Украины в Курской области - это попытка толкнуть Россию на... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:00
2024-08-18T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что эскалация Украины в Курской области - это попытка толкнуть Россию на применение ядерного оружия."Опасность в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия", - сказал Лукашенко.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874945.html
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871248.html
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в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, чего добивается Украина атакой на Курскую область

Лукашенко: Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что эскалация Украины в Курской области - это попытка толкнуть Россию на применение ядерного оружия.
"Опасность в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко
Вчера, 12:42
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Процесс заряжания ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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