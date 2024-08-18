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Сальдо заявил, что у него нет данных об использовании ВСУ F-16 - РИА Новости, 18.08.2024
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09:08 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966850979.html
Сальдо заявил, что у него нет данных об использовании ВСУ F-16
Сальдо заявил, что у него нет данных об использовании ВСУ F-16 - РИА Новости, 18.08.2024
Сальдо заявил, что у него нет данных об использовании ВСУ F-16
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ему не поступало официальной подтверждающей информации об использовании ВСУ на херсонском направлении... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:08
2024-08-18T09:08
в мире
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херсонская область
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ему не поступало официальной подтверждающей информации об использовании ВСУ на херсонском направлении американских истребителей F-16. "У меня нет официальных данных, подтверждающих это", - сказал РИА Новости Сальдо, отвечая на вопрос о присутствии F-16 на херсонском направлении. О том, что истребители F-16 уже были замечены и на херсонском направлении, 8 августа сообщал глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240813/vsu-1965951057.html
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в мире, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
Сальдо заявил, что у него нет данных об использовании ВСУ F-16

Сальдо не получал данных об использовании ВСУ F-16 на Херсонском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ему не поступало официальной подтверждающей информации об использовании ВСУ на херсонском направлении американских истребителей F-16.
"У меня нет официальных данных, подтверждающих это", - сказал РИА Новости Сальдо, отвечая на вопрос о присутствии F-16 на херсонском направлении.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Командование ВСУ опубликовало фото F-16 с американскими ракетами
13 августа, 15:23
О том, что истребители F-16 уже были замечены и на херсонском направлении, 8 августа сообщал глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В зоне спецоперации впервые заметили истребители F-16
8 августа, 14:42
 
В миреРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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