https://ria.ru/20240818/ukraina-1966850979.html

Сальдо заявил, что у него нет данных об использовании ВСУ F-16

Сальдо заявил, что у него нет данных об использовании ВСУ F-16 - РИА Новости, 18.08.2024

Сальдо заявил, что у него нет данных об использовании ВСУ F-16

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ему не поступало официальной подтверждающей информации об использовании ВСУ на херсонском направлении... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T09:08

2024-08-18T09:08

2024-08-18T09:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ему не поступало официальной подтверждающей информации об использовании ВСУ на херсонском направлении американских истребителей F-16. "У меня нет официальных данных, подтверждающих это", - сказал РИА Новости Сальдо, отвечая на вопрос о присутствии F-16 на херсонском направлении. О том, что истребители F-16 уже были замечены и на херсонском направлении, 8 августа сообщал глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240813/vsu-1965951057.html

https://ria.ru/20240808/f-16-1964933392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, f-16