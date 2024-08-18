https://ria.ru/20240818/ukraina-1966836024.html

"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России

"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России - РИА Новости, 18.08.2024

"Масштабная эскалация". На Западе озвучили новый план Киева по России

Украинское руководство хочет пойти на масштабную эскалацию конфликта с Россией, чтобы добиться непропорционального ответа со стороны Москвы, заявил профессор... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T03:22

2024-08-18T03:22

2024-08-18T03:23

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинское руководство хочет пойти на масштабную эскалацию конфликта с Россией, чтобы добиться непропорционального ответа со стороны Москвы, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля (по сути, ядерный удар по Киеву или где-то еще на Украине)", — написал он в социальной сети X.По мнению Малинена, существуют "глобальные силы", которые хотели бы перерастания украинского конфликта в третью мировую войну.Ранее в МИД России сообщили о подготовке Киевом нападения на Курскую АЭС. Официальный представитель ведомства предупредила, что действия режима Владимира Зеленского могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.Министерство обороны России подчеркнуло, что в случае попытки Украины ударить по Курской АЭС Москва примет жесткие ответные военные меры.

https://ria.ru/20240818/vyvod-1966832827.html

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в мире, россия, владимир зеленский, курская аэс, украина, киев, москва