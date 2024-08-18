https://ria.ru/20240818/udar-1966885437.html

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 18.08.2024

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Экипажи оперативно-тактической авиации ВС РФ нанесли удары по резервам, складам боеприпасов и горючего ВСУ в приграничном районе Сумской области, сообщило в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:00

2024-08-18T14:00

2024-08-18T14:16

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экипажи оперативно-тактической авиации ВС РФ нанесли удары по резервам, складам боеприпасов и горючего ВСУ в приграничном районе Сумской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Киянца, Косица и Шалыгино Сумской области", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/vsu-1966884665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность