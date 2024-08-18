ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по резервам и складам боеприпасов ВСУ в Сумской области
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экипажи оперативно-тактической авиации ВС РФ нанесли удары по резервам, складам боеприпасов и горючего ВСУ в приграничном районе Сумской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Киянца, Косица и Шалыгино Сумской области", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.