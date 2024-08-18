https://ria.ru/20240818/uchastki-1966836589.html
Депутат предупредил владельцев заброшенных участков об ответственности
Депутат предупредил владельцев заброшенных участков об ответственности - РИА Новости, 18.08.2024
Депутат предупредил владельцев заброшенных участков об ответственности
Владельцам садовых участков, которые подпадают под разрабатываемые правительством критерии неиспользованной земли, нужно начать подготовительные мероприятия и... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T03:35
2024-08-18T03:35
2024-08-18T03:35
сергей гаврилов
общество
олег скуфинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владельцам садовых участков, которые подпадают под разрабатываемые правительством критерии неиспользованной земли, нужно начать подготовительные мероприятия и вести журнал работ, он пригодится при проверках, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ"). Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель. Росреестр ранее подготовил законопроект, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет с момента приобретения. При этом глава ведомства Олег Скуфинский уточнял в интервью РИА Новости, что документ не предполагает прекращения прав на землю, а только уточняет действующие нормы. Возможность изъятия неиспользуемых земель в законодательстве РФ существует с 1995 года, а административная ответственность за неиспользование земельных участков для строительства - с 2005 года. "Садоводам и дачникам в свете разработки изменений в законодательстве, касающихся признаков заброшенности земельных участков, будет полезен ряд практических и экономичных советов по приведению участка в порядок. Эти рекомендации помогут избежать проблем с законом и спасти участок от признаков заброшенности, не прибегая к дорогостоящим услугам", - сказал он РИА Новости. По его словам, следует понимать, что основная цель – продемонстрировать активное использование участка и заботу о нем. Ключевой момент – это регулярность визитов и работ на участке, проведение минимальных работ по поддержанию порядка. "Начнем с самого простого и эффективного способа – борьбы с сорняками и зарослями. Регулярное скашивание травы – это не только эстетически приятно, но и юридически значимо. Приобретите недорогую ручную косу или бюджетный триммер. Косите траву хотя бы раз в месяц в сезон, уделяя особое внимание границам участка и видимым с дороги местам", - посоветовал Гаврилов. Парламентарий добавил, что также важный аспект – уборка мусора и ликвидация захламления. "Организуйте семейный "субботник", привлеките детей и внуков. Это не только сэкономит деньги, но и станет отличным поводом для семейного времяпрепровождения", - сказал Гаврилов. По словам депутата, важно также поддерживать в надлежащем состоянии садовый домик на участке. А если садовод не планирует выращивать богатый урожай, то нужно посадите хотя бы несколько неприхотливых культур: картофель, кабачки, тыквы. "Если ваш участок заболочен или требует серьезных работ по улучшению, не отчаивайтесь. Закон дает вам три года на проведение подготовительных мероприятий. Начните с малого – выкопайте дренажные канавы, постепенно засыпайте низины. Ведите журнал проводимых работ – это может пригодиться при проверках", - заключил депутат.
https://realty.ria.ru/20240806/zemlya-1964325132.html
https://ria.ru/20240804/shtraf-1963928899.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_684:0:3415:2048_1920x0_80_0_0_701f734e8c6cdfa31aa444600c25f5ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей гаврилов, общество, олег скуфинский
Сергей Гаврилов, Общество, Олег Скуфинский
Депутат предупредил владельцев заброшенных участков об ответственности
Депутат Гаврилов предупредили владельцев заброшенных участков об ответственности
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владельцам садовых участков, которые подпадают под разрабатываемые правительством критерии неиспользованной земли, нужно начать подготовительные мероприятия и вести журнал работ, он пригодится при проверках, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ").
Правительство РФ определило признаки неиспользуемых земель. Росреестр ранее подготовил законопроект, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет с момента приобретения. При этом глава ведомства Олег Скуфинский
уточнял в интервью РИА Новости, что документ не предполагает прекращения прав на землю, а только уточняет действующие нормы. Возможность изъятия неиспользуемых земель в законодательстве РФ существует с 1995 года, а административная ответственность за неиспользование земельных участков для строительства - с 2005 года.
"Садоводам и дачникам в свете разработки изменений в законодательстве, касающихся признаков заброшенности земельных участков, будет полезен ряд практических и экономичных советов по приведению участка в порядок. Эти рекомендации помогут избежать проблем с законом и спасти участок от признаков заброшенности, не прибегая к дорогостоящим услугам", - сказал он РИА Новости.
По его словам, следует понимать, что основная цель – продемонстрировать активное использование участка и заботу о нем. Ключевой момент – это регулярность визитов и работ на участке, проведение минимальных работ по поддержанию порядка.
"Начнем с самого простого и эффективного способа – борьбы с сорняками и зарослями. Регулярное скашивание травы – это не только эстетически приятно, но и юридически значимо. Приобретите недорогую ручную косу или бюджетный триммер. Косите траву хотя бы раз в месяц в сезон, уделяя особое внимание границам участка и видимым с дороги местам", - посоветовал Гаврилов.
Парламентарий добавил, что также важный аспект – уборка мусора и ликвидация захламления.
"Организуйте семейный "субботник", привлеките детей и внуков. Это не только сэкономит деньги, но и станет отличным поводом для семейного времяпрепровождения", - сказал Гаврилов.
По словам депутата, важно также поддерживать в надлежащем состоянии садовый домик на участке. А если садовод не планирует выращивать богатый урожай, то нужно посадите хотя бы несколько неприхотливых культур: картофель, кабачки, тыквы.
"Если ваш участок заболочен или требует серьезных работ по улучшению, не отчаивайтесь. Закон дает вам три года на проведение подготовительных мероприятий. Начните с малого – выкопайте дренажные канавы, постепенно засыпайте низины. Ведите журнал проводимых работ – это может пригодиться при проверках", - заключил депутат.