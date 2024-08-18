https://ria.ru/20240818/tuva-1966948904.html

Власти Тувы готовятся к возможной эвакуации жителей одного из сел

Власти Тувы готовятся к возможной эвакуации жителей одного из сел - РИА Новости, 19.08.2024

Власти Тувы готовятся к возможной эвакуации жителей одного из сел

Транспорт для возможной эвакуации жителей села Бай-Хааке в Туве держат наготове из-за задымленности от лесных пожаров, сообщил глава республики Владислав... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-18T22:59

2024-08-18T22:59

2024-08-19T00:24

происшествия

россия

красноярский край

владислав ховалыг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Транспорт для возможной эвакуации жителей села Бай-Хааке в Туве держат наготове из-за задымленности от лесных пожаров, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.По его словам, в первую очередь по необходимости будут вывозить тех жителей, кому не позволяют находиться в таких условиях здоровье. В связи с этим Ховалыг призвал медиков внимательно относиться к обращениям со стороны населения. Он также поручил Роспотребнадзору провести отбор проб воздуха в Бай-Хааке.По информации главы региона, в Туве за минувшие сутки удалось ликвидировать один лесной пожар, на стадии локализации - еще три. Всего в регионе зарегистрировано 32 очага лесных возгораний. В борьбу со стихией вовлечено почти 500 человек, активно работают добровольческие пожарные бригады, уточнил он. В настоящее время проводится опашка села, так как очаг лесного пожара начал распространяться в его сторону, сообщил Ховалыг. К встрече огня готовятся пожарные.Он пояснил, что борьба с огнем ведется в сложных погодных условиях, но синоптики обещают осадки предстоящей ночью. Если дожди не изменят ситуацию, то будет привлечен самолет-амфибия, имеющий возможность сбрасывать значительные объемы воды на очаг, это Ховалыг уже обсудил с ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

https://ria.ru/20240818/pozhary-1966903642.html

https://ria.ru/20240722/evakuatsiya-1961119639.html

россия

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происшествия, россия, красноярский край, владислав ховалыг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)