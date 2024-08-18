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В Пролетарске в Ростовской области продолжают тушение пожара на складе
В Пролетарске в Ростовской области продолжают тушение пожара на складе - РИА Новости, 18.08.2024
В Пролетарске в Ростовской области продолжают тушение пожара на складе
Продолжается тушение пожара на складе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА, угрозы распространения огня на жилые дома нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:28
2024-08-18T20:28
2024-08-18T20:28
происшествия
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пролетарский район
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Продолжается тушение пожара на складе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА, угрозы распространения огня на жилые дома нет, сообщил губернатор Василий Голубев. Ранее глава региона сообщил, что атака БПЛА была отражена на юго-востоке Ростовской области, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. "Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда. На месте находится мой заместитель Сергей Бодряков, который координирует взаимодействие всех служб. На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240803/ataka-1963843801.html
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происшествия, пролетарск, ростовская область, пролетарский район, василий голубев
Происшествия, Пролетарск, Ростовская область, Пролетарский район, Василий Голубев
В Пролетарске в Ростовской области продолжают тушение пожара на складе
Власти: угрозы распространения огня от склада в Пролетарске на жилые дома нет