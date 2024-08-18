Украинский турист нацарапал на стене Колизея свое имя
Украинский турист в Риме совершил акт вандализма, нацарапав имя на стене Колизея
© Depositphotos.com / Fazon1Колизей в Риме
© Depositphotos.com / Fazon1
Колизей в Риме. Архивное фото
РИМ, 18 авг - РИА Новости. Турист с Украины совершил акт вандализма, вырезав на стене древнеримского Колизея свое имя, передает портал Roma Today.
Издание сопроводило заметку фотографию, на которой изображено имя "Дима", нацарапанное на античном памятнике между входом на первое кольцо и атриумом..
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Молодой человек 19 лет посещал достопримечательность в компании двух друзей. Свидетелем вандализма стала одна из посетительниц, которая предупредила о произошедшем охрану. Один из посетителей стал свидетелем этой сцены и предупредил охранников. Они остановили юношу и вызвали на место полицию, которая сопроводила его в участок. Малолетнему вандалу предъявлено обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию. Сумму выписанного ему штрафа итальянские СМИ не приводят.
Колизей постоянно становится жертвой выходок туристов, оставляющих о себе надписи на его стене. Подобные преступления в Италии караются штрафом до 15 тысяч евро, а максимальным наказанием может стать тюремное заключение на срок до пяти лет.
В конце июня прошлого года волну возмущения вызвал поступок туриста из Великобритании, который нацарапал на Колизее свое имя и своей девушки. Затем он написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, где сообщил, что узнал о том, насколько Колизей древний, только после происшествия.
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