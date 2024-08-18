https://ria.ru/20240818/tsekh-1966879176.html

ВС России уничтожили цех по производству РСЗО MLRS и HIMARS

ВС России уничтожили цех по производству РСЗО MLRS и HIMARS - РИА Новости, 18.08.2024

ВС России уничтожили цех по производству РСЗО MLRS и HIMARS

Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО MLRS и HIMARS, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:16

2024-08-18T13:16

2024-08-18T13:16

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО MLRS и HIMARS, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотников, в том числе 11 вне зоны проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20240818/podderzhka-1966851645.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, франция, безопасность