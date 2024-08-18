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ВС России уничтожили цех по производству РСЗО MLRS и HIMARS
ВС России уничтожили цех по производству РСЗО MLRS и HIMARS - РИА Новости, 18.08.2024
ВС России уничтожили цех по производству РСЗО MLRS и HIMARS
Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО MLRS и HIMARS, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:16
2024-08-18T13:16
2024-08-18T13:16
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО MLRS и HIMARS, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотников, в том числе 11 вне зоны проведения специальной военной операции.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Безопасность
ВС России уничтожили цех по производству РСЗО MLRS и HIMARS
ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО MLRS и HIMARS