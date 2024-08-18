https://ria.ru/20240818/trevoga-1966954209.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.08.2024

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T23:59

2024-08-18T23:59

2024-08-18T23:59

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, обширное распространение тревоги началось в 23.35 мск с Полтавской области, в 23.45 она уже прозвучала в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240818/zelenskiy-1966909585.html

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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киевская область