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Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте - РИА Новости, 18.08.2024
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15:35 18.08.2024 (обновлено: 15:40 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/transport-1966900559.html
Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте
Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте - РИА Новости, 18.08.2024
Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте
Свыше четырех тысяч предметов оставили в московском транспорте в июле, среди них были баян, гусли и свадебные бокалы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:35
2024-08-18T15:40
общество
городское хозяйство москвы
максим ликсутов
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Свыше четырех тысяч предметов оставили в московском транспорте в июле, среди них были баян, гусли и свадебные бокалы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "За прошлый месяц пассажиры забыли в транспорте более четырех тысяч предметов. Среди них были: разноцветные гусли, баян "Ростов-Дон", 24 свадебных бокала", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что среди забытых вещей также были метровая игрушка-осьминог, статуэтка Бабы-Яги с совой и многое другое. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, с начала 2024 года на склад забытых вещей поступило больше 30 тысяч предметов.
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общество, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте

Дептранс: свыше четырех тысяч предметов оставили в московском транспорте в июле

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramИгрушка-осьминог, забытая в транспорте в Москве
Игрушка-осьминог, забытая в транспорте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Игрушка-осьминог, забытая в транспорте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Свыше четырех тысяч предметов оставили в московском транспорте в июле, среди них были баян, гусли и свадебные бокалы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"За прошлый месяц пассажиры забыли в транспорте более четырех тысяч предметов. Среди них были: разноцветные гусли, баян "Ростов-Дон", 24 свадебных бокала", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что среди забытых вещей также были метровая игрушка-осьминог, статуэтка Бабы-Яги с совой и многое другое.
Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, с начала 2024 года на склад забытых вещей поступило больше 30 тысяч предметов.
© Фото : Дептранс Москвы/TelegramСтатуэтки Бабы-Яги с совой, забытые в транспорте в Москве
Статуэтки Бабы-Яги с совой, забытые в транспорте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Статуэтки Бабы-Яги с совой, забытые в транспорте в Москве
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМаксим ЛиксутовМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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