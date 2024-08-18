https://ria.ru/20240818/transport-1966900559.html

Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте

Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте - РИА Новости, 18.08.2024

Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте

Свыше четырех тысяч предметов оставили в московском транспорте в июле, среди них были баян, гусли и свадебные бокалы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:35

2024-08-18T15:35

2024-08-18T15:40

общество

городское хозяйство москвы

максим ликсутов

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Свыше четырех тысяч предметов оставили в московском транспорте в июле, среди них были баян, гусли и свадебные бокалы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "За прошлый месяц пассажиры забыли в транспорте более четырех тысяч предметов. Среди них были: разноцветные гусли, баян "Ростов-Дон", 24 свадебных бокала", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что среди забытых вещей также были метровая игрушка-осьминог, статуэтка Бабы-Яги с совой и многое другое. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, с начала 2024 года на склад забытых вещей поступило больше 30 тысяч предметов.

https://ria.ru/20240303/bkl-1930806962.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, департамент транспорта г. москвы