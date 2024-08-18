https://ria.ru/20240818/transport-1966900559.html
Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте
Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте - РИА Новости, 18.08.2024
Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте
Свыше четырех тысяч предметов оставили в московском транспорте в июле, среди них были баян, гусли и свадебные бокалы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:35
2024-08-18T15:35
2024-08-18T15:40
общество
городское хозяйство москвы
максим ликсутов
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966901151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bcf96cba8e0db678c61d184322ac766e.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Свыше четырех тысяч предметов оставили в московском транспорте в июле, среди них были баян, гусли и свадебные бокалы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "За прошлый месяц пассажиры забыли в транспорте более четырех тысяч предметов. Среди них были: разноцветные гусли, баян "Ростов-Дон", 24 свадебных бокала", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что среди забытых вещей также были метровая игрушка-осьминог, статуэтка Бабы-Яги с совой и многое другое. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, с начала 2024 года на склад забытых вещей поступило больше 30 тысяч предметов.
https://ria.ru/20240303/bkl-1930806962.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966901151_77:0:1210:850_1920x0_80_0_0_bceafd578fc1aad2f0b14708d62685b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс Москвы рассказал об интересных вещах, забытых в транспорте
Дептранс: свыше четырех тысяч предметов оставили в московском транспорте в июле