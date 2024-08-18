https://ria.ru/20240818/tramp-1966930877.html

Трамп не победит, если продолжит играть в провокатора, заявил сенатор Грэм*

Трамп не победит, если продолжит играть в провокатора, заявил сенатор Грэм* - РИА Новости, 18.08.2024

Трамп не победит, если продолжит играть в провокатора, заявил сенатор Грэм*

Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп продолжит играть в "шоумена и провокатора", то он может проиграть выборы, заявил в воскресенье... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T19:45

2024-08-18T19:45

2024-08-18T20:33

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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп продолжит играть в "шоумена и провокатора", то он может проиграть выборы, заявил в воскресенье его однопартиец, сенатор Линдси Грэм*.Таким образом Грэм* отреагировал на заявления республиканки Никки Хейли, экс-постпреда США при ООН, которая призвала Трампа на этой неделе воздержаться от атак на конкурентку от демократов в президентских выборах Камалу Харрис и сосредоточиться на политической и экономической повестке. "Президент Трамп может победить на этих выборах. Его политика хороша для Америки. <…> Дональд Трамп — провокатор, шоумен — может не победить на этих выборах", — заявил Грэм* в интервью телеканалу NBC.В оставшееся до 5 ноября время Трампу нужно четче сформулировать свои планы по тому, как он собирается бороться с нелегальной миграцией и растущей инфляцией, отметил сенатор. Трамп регулярно критикует Харрис, называя ее глупой, слабой и некомпетентной. Особо провокационными считаются его недавние слова, что Харрис, которая имеет индийские и афроамериканские корни, использует свою расу в политических целях.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, америка, дональд трамп, камала харрис, никки хейли, оон