Трамп не победит, если продолжит играть в провокатора, заявил сенатор Грэм*
Сенатор Грэм: если Трамп продолжит играть в шоумена, он не победит на выборах
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп продолжит играть в "шоумена и провокатора", то он может проиграть выборы, заявил в воскресенье его однопартиец, сенатор Линдси Грэм*.
Таким образом Грэм* отреагировал на заявления республиканки Никки Хейли, экс-постпреда США при ООН, которая призвала Трампа на этой неделе воздержаться от атак на конкурентку от демократов в президентских выборах Камалу Харрис и сосредоточиться на политической и экономической повестке.
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"Президент Трамп может победить на этих выборах. Его политика хороша для Америки. <…> Дональд Трамп — провокатор, шоумен — может не победить на этих выборах", — заявил Грэм* в интервью телеканалу NBC.
В оставшееся до 5 ноября время Трампу нужно четче сформулировать свои планы по тому, как он собирается бороться с нелегальной миграцией и растущей инфляцией, отметил сенатор.
Трамп регулярно критикует Харрис, называя ее глупой, слабой и некомпетентной. Особо провокационными считаются его недавние слова, что Харрис, которая имеет индийские и афроамериканские корни, использует свою расу в политических целях.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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