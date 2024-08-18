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Трамп не победит, если продолжит играть в провокатора, заявил сенатор Грэм* - РИА Новости, 18.08.2024
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19:45 18.08.2024 (обновлено: 20:33 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/tramp-1966930877.html
Трамп не победит, если продолжит играть в провокатора, заявил сенатор Грэм*
Трамп не победит, если продолжит играть в провокатора, заявил сенатор Грэм* - РИА Новости, 18.08.2024
Трамп не победит, если продолжит играть в провокатора, заявил сенатор Грэм*
Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп продолжит играть в "шоумена и провокатора", то он может проиграть выборы, заявил в воскресенье... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T19:45
2024-08-18T20:33
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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп продолжит играть в "шоумена и провокатора", то он может проиграть выборы, заявил в воскресенье его однопартиец, сенатор Линдси Грэм*.Таким образом Грэм* отреагировал на заявления республиканки Никки Хейли, экс-постпреда США при ООН, которая призвала Трампа на этой неделе воздержаться от атак на конкурентку от демократов в президентских выборах Камалу Харрис и сосредоточиться на политической и экономической повестке. &quot;Президент Трамп может победить на этих выборах. Его политика хороша для Америки. &lt;…&gt; Дональд Трамп — провокатор, шоумен — может не победить на этих выборах&quot;, — заявил Грэм* в интервью телеканалу NBC.В оставшееся до 5 ноября время Трампу нужно четче сформулировать свои планы по тому, как он собирается бороться с нелегальной миграцией и растущей инфляцией, отметил сенатор. Трамп регулярно критикует Харрис, называя ее глупой, слабой и некомпетентной. Особо провокационными считаются его недавние слова, что Харрис, которая имеет индийские и афроамериканские корни, использует свою расу в политических целях.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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в мире, сша, россия, америка, дональд трамп, камала харрис, никки хейли, оон
В мире, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Никки Хейли, ООН
Трамп не победит, если продолжит играть в провокатора, заявил сенатор Грэм*

Сенатор Грэм: если Трамп продолжит играть в шоумена, он не победит на выборах

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп продолжит играть в "шоумена и провокатора", то он может проиграть выборы, заявил в воскресенье его однопартиец, сенатор Линдси Грэм*.
Таким образом Грэм* отреагировал на заявления республиканки Никки Хейли, экс-постпреда США при ООН, которая призвала Трампа на этой неделе воздержаться от атак на конкурентку от демократов в президентских выборах Камалу Харрис и сосредоточиться на политической и экономической повестке.
«

"Президент Трамп может победить на этих выборах. Его политика хороша для Америки. <…> Дональд Трамп — провокатор, шоумен — может не победить на этих выборах", — заявил Грэм* в интервью телеканалу NBC.

В оставшееся до 5 ноября время Трампу нужно четче сформулировать свои планы по тому, как он собирается бороться с нелегальной миграцией и растущей инфляцией, отметил сенатор.
Трамп регулярно критикует Харрис, называя ее глупой, слабой и некомпетентной. Особо провокационными считаются его недавние слова, что Харрис, которая имеет индийские и афроамериканские корни, использует свою расу в политических целях.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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