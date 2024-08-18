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В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб мужчина

В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб мужчина - РИА Новости, 18.08.2024

В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб мужчина

Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T23:41

2024-08-18T23:41

2024-08-18T23:41

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков. "По данным полиции и медиков, в Тель-Авиве в результате взрыва автомобиля погиб мужчина", - пишет издание. По первоначальным данным источников в полиции, преступление, скорее всего, связано с криминальной деятельностью, а не терроризмом. Однако позднее командующий тель-авивским полицейским округом Перец Амар рассказал журналистам, что ситуация не столь однозначна и необходимо выяснить личность погибшего для того, чтобы определить, не является ли происшествие террористическим актом. По его словам, погибший - "не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство". Ведется расследование.

https://ria.ru/20240719/izrail-1960615276.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль