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В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб мужчина - РИА Новости, 18.08.2024
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23:41 18.08.2024
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В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб мужчина
В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб мужчина - РИА Новости, 18.08.2024
В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб мужчина
Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T23:41
2024-08-18T23:41
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков. "По данным полиции и медиков, в Тель-Авиве в результате взрыва автомобиля погиб мужчина", - пишет издание. По первоначальным данным источников в полиции, преступление, скорее всего, связано с криминальной деятельностью, а не терроризмом. Однако позднее командующий тель-авивским полицейским округом Перец Амар рассказал журналистам, что ситуация не столь однозначна и необходимо выяснить личность погибшего для того, чтобы определить, не является ли происшествие террористическим актом. По его словам, погибший - "не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство". Ведется расследование.
https://ria.ru/20240719/izrail-1960615276.html
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в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб мужчина

Times of Israel: по данным полиции, в Тель-Авиве при взрыве машины погиб мужчина

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков.
«
"По данным полиции и медиков, в Тель-Авиве в результате взрыва автомобиля погиб мужчина", - пишет издание.
По первоначальным данным источников в полиции, преступление, скорее всего, связано с криминальной деятельностью, а не терроризмом. Однако позднее командующий тель-авивским полицейским округом Перец Амар рассказал журналистам, что ситуация не столь однозначна и необходимо выяснить личность погибшего для того, чтобы определить, не является ли происшествие террористическим актом. По его словам, погибший - "не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство".
Ведется расследование.
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