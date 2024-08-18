В Тель-Авиве при взрыве автомобиля погиб мужчина
Times of Israel: по данным полиции, в Тель-Авиве при взрыве машины погиб мужчина
© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля в Тель-Авиве, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков.
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"По данным полиции и медиков, в Тель-Авиве в результате взрыва автомобиля погиб мужчина", - пишет издание.
По первоначальным данным источников в полиции, преступление, скорее всего, связано с криминальной деятельностью, а не терроризмом. Однако позднее командующий тель-авивским полицейским округом Перец Амар рассказал журналистам, что ситуация не столь однозначна и необходимо выяснить личность погибшего для того, чтобы определить, не является ли происшествие террористическим актом. По его словам, погибший - "не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство".
Ведется расследование.
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