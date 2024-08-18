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Король Таиланда официально назначил Пхетхонгтхан Чинават премьером

Король Таиланда официально назначил Пхетхонгтхан Чинават премьером - РИА Новости, 18.08.2024

Король Таиланда официально назначил Пхетхонгтхан Чинават премьером

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) официально назначил Пхетхонгтхан Чинават 31-м премьер-министром Королевства Таиланд на основании результатов... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T09:42

2024-08-18T09:42

2024-08-18T09:42

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БАНГКОК, 18 авг – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) официально назначил Пхетхонгтхан Чинават 31-м премьер-министром Королевства Таиланд на основании результатов парламентского голосования по выборам главы правительства. Королевский указ о назначении Чинават опубликован в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов. "В связи с отставкой премьер-министра Сеттхи Тхавесина в соответствии со статьей 170 конституции Таиланда…, а также в связи с представлением Его Величеству спикером Палаты народных представителей Национальной ассамблеи (парламента – ред.) Таиланда результатов парламентского голосования, при котором Пхетхонгтхан Чинават большинством голосов была избрана 31 премьер-министром Королевства Таиланд, Его Величество Король на основании статьи 158 конституции Королевства Таиланд повелевает назначить Пхетхонгтхан Чинават на должность премьер-министра Королевства Таиланд с момента подписания настоящего указа", - говорится в документе. После опубликования указа в здании штаб-квартиры партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), главной партии правящей коалиции страны, прошла торжественная церемония объявления королевского указа о назначении нового премьер-министра перед празднично украшенным портретом царствующего монарха. На церемонию собрались одетые в белые придворные мундиры лидеры и руководители всех партий правящей коалиции, представители парламентской оппозиции и члены прежнего кабинета министров Таиланда, временно исполняющие свои обязанности до назначения нового состава кабинета королем по представлению нового премьер-министра. Вместе с министрами в зале церемонии присутствовал отец нового премьер-министра экс-премьер Таксин Чинават и другие члены семьи Чинават, а также освобожденный от должности премьера 14 августа решением конституционного суда за нарушение конституционной этики экс-премьер Сеттха Тхависин. После того, как был зачитан королевский указ, новый премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават преклонила колени перед портретом монарха и совершила традиционный поклон выражения благодарности королю. "Указ Его Величества о назначении меня премьер-министром преисполняет меня чувством гордости и глубокой благодарности Его Величеству. Эти чувства испытывают и члены партии "Пхыа Тхаи", и все члены моей семьи", - заявила Чинават на церемонии. "Я буду исполнять обязанности главы правительства честно и неустанно на благо родины и народа Таиланда, и буду делать все, что в моих силах, для повышения благосостояния народа и укрепления политической системы конституционной монархии во главе с королем", - также сказала она. Отец нового премьера Таксин Чинават, телекоммуникационный миллиардер и один их самых популярных в истории таиландских политиков, вернувшийся в 2023 году из эмиграции, куда он отправился после свергнувшего его правительство в 2006 году военного переворота, основатель и вдохновитель партии "Пхыа Тхаи", в прошлом оппозиционной, а сейчас возглавляющей правящую коалицию, рассказал журналистам после церемонии о своей гордости дочерью. "Двадцать три года назад на такой же церемонии я стоял впереди, принимая королевское назначение на должность премьер-министра, а моя младшая дочь стояла позади меня. В этот раз мы поменялись местами, теперь уже я стоял за ее спиной на церемонии, и я чрезвычайно горд тем, что это произошло", - сказал Чинават в комментарии к церемонии телеканалу Thai PBS, добавив, что дочь с малых лет сопровождала его в поездках и часто бывала с ним в Доме правительства, когда он был премьером в 2001 – 2006 годах. "Я очень горд. Но я думаю и о том, сколько сейчас у нас в стране проблем, которые придется решать моей дочери, как премьеру. Мы все, конечно, будем ей помогать", - добавил ветеран таиландской политики. "Нет, я не претендую на должность советника премьер-министра. Я уже староват для этого, мне 75 лет", - сказал экс-премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он принять в новом кабинете министров какую-либо должность, например, должность советника премьера. Накануне королевским указом Таксин Чинават, находившийся на режиме условно-досрочного освобождения, был окончательно и полностью помилован с 18 августа. После возвращения в страну из многолетней эмиграции в августе 2023 года Чинават был осужден на 8 лет тюремного заключения по нескольким делам о коррупции, возбужденным в его отношении заочно после военного переворота 2006 года. Затем он получил частичное королевское помилование, сократившее срок заключения до одного года, и через полгода после этого политик, находившийся со дня оглашения приговора на лечении в Центральном полицейском госпитале под охраной департамента коррекции, ведающего местами заключения, был условно-досрочно освобожден. Срок действия УДО, как и приговора в отношении политика, заканчивался 23 августа 2024 года, однако Чинават был включен в списки, приложенные к королевскому указу о помиловании, который был выпущен 17 августа в честь прошедшего 28 июля Дня рождения царствующего монарха и вступил в силу в воскресенье.

https://ria.ru/20240816/tailand-1966525445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, справки, таиланд, пхетхонгтхан чинават, маха ватчиралонгкон, сеттха тхависин, пхыа тхаи