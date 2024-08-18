https://ria.ru/20240818/strana-1966863058.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 18.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Взрывы прогремели в воскресенье в Павлограде Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T10:49

2024-08-18T10:49

2024-08-18T10:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Павлограде Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Полтавской и Сумской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном издания.

https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html

павлоград

днепропетровская область

украина

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Варвара Скокшина

в мире, павлоград, днепропетровская область, украина