https://ria.ru/20240818/strana-1966863058.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 18.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Взрывы прогремели в воскресенье в Павлограде Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T10:49
2024-08-18T10:49
2024-08-18T10:49
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Павлограде Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Полтавской и Сумской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном издания.
https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
"Страна": в Павлограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги