https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966933527.html

Спецоперация, 18 августа: российские военные освободили Свиридоновку

Спецоперация, 18 августа: российские военные освободили Свиридоновку - РИА Новости, 18.08.2024

Спецоперация, 18 августа: российские военные освободили Свиридоновку

Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР, следует из опубликованной в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:09

2024-08-18T20:09

2024-08-18T20:09

специальная военная операция на украине

киев

сша

россия

александр лукашенко

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР, следует из опубликованной в воскресенье сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации. "Центр", а также другие группировки ВС РФ, занятые в СВО, за прошедшие сутки нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, и отразили три контратаки. Потери противника при этом составили до 1630 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, БМП, двух боевых бронированных машин, четырех гаубиц М777 производства США, гаубицы "Мста-Б", самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и "Богдана", трех самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", одного орудия Д-20 и семи Д-30, двух пушек "Рапира" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а также трех станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и одной "Буковель-AD". В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили РСЗО "Град", две САУ Krab, три гаубицы FH-70 производства Великобритании, три гаубицы М777 и две М198 производства США, две гаубицы "Мста-Б" и две САУ "Гвоздика", два орудия М119 производства США, два орудия Д-30, два орудия L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также уничтожены 10 складов боеприпасов и склад горючего ВСУ. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников уничтожили цех по производству танковых пушек, РСЗО M270 MLRS и HIMARS, обе производства США. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, семь снарядов HIMARS и 27 беспилотников, в том числе 11 вне зоны спецоперации. Уничтожение вторгшихся в Курскую область ВСУКак отмечается в отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, операция по уничтожению украинских формирований продолжается. Подразделения группировки "Север" выявляют и уничтожают в лесных массивах диверсионные группы противника, пытающиеся проникнуть вглубь российской территории, отражают атаки штурмовых групп. Также по ВСУ в Курской области работают российские авиация и артиллерия. В районе Бездрика в Сумской области ракетным ударом была уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS, авиация нанесла удары по резервам, складам боеприпасов и горючего украинских бригад в Сумской области. За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, шесть танков, БМП, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковую установку MLRS и две единицы инженерной техники, включая инженерную машину разграждения. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины. Удар по храмуПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило в воскресенье, что украинские войска атаковали Горловку с применением беспилотника-камикадзе, а также выпустили 27 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и по Донецку. Также, по данным СЦКК, был нанесен удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что пострадал мирный житель города Артемово. При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка были ранены две женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее он уточнил, что еще четыре населенных пункта региона подверглись атакам со стороны Украины, предварительно, обошлось без пострадавших. "Заминирована как никогда"Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. При этом переговоры, по его словам, надо начать с того, на чем они закончились в Стамбуле. Саму же эскалацию со стороны Украины в Курской области президент Белоруссии назвал попыткой толкнуть Россию на применение ядерного оружия. Говоря о границе Украины с Белоруссией, Лукашенко заявил, что она "заминирована как никогда". Нападение ВСУ на Курскую область прокомментировали и в МИД КНДР. Агентство Рёнхап привело текст заявления, опубликованного ЦТАК, согласно которому действия Киева окончатся разгромом режима Зеленского и стратегическим поражением США, которые, по северокорейским данным, стоят за актом агрессии и терроризма ВСУ в Курской области. Британская газета Times сообщила, что украинские войска используют поставленные Великобританией беспилотники в ходе нападения на Курскую область. При этом то же издание выпустило материал, согласно которому премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил совет национальной безопасности страны продумать планы оказания более широкой поддержки Киеву. ВзрывыВоздушная тревога 18 августа звучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, а также в Белополье Сумской области и в Павлограде Днепропетровской области. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что за сутки ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению в его Telegram-канале, в районе прозвучало более 370 взрывов.

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Наталья Макарова

киев, сша, россия, александр лукашенко, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк