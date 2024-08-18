https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966886495.html

В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов

В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов - РИА Новости, 18.08.2024

В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов

Российские войска вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение украинским формированиям в районах Борков, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки,... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:04

2024-08-18T14:04

2024-08-18T14:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

курская область

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские войска вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение украинским формированиям в районах Борков, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки, Михайловки, Снагости и южнее Куриловки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область