Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 18.08.2024 (обновлено: 14:27 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966886495.html
В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов
В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов - РИА Новости, 18.08.2024
В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов
Российские войска вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение украинским формированиям в районах Борков, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:04
2024-08-18T14:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966878741_136:70:2991:1676_1920x0_80_0_0_57ae9c23edd7c47962e3496195031dc2.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские войска вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение украинским формированиям в районах Борков, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки, Михайловки, Снагости и южнее Куриловки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966878741_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_5f5567524910d052090e52ad564ae4c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов

ВС России нанесли поражение ВСУ у Борков, Фанасеевки и еще пяти пунктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские войска вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение украинским формированиям в районах Борков, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки, Михайловки, Снагости и южнее Куриловки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В США сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области
Вчера, 10:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала