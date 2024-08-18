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В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов
В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов - РИА Новости, 18.08.2024
В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов
Российские войска вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение украинским формированиям в районах Борков, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:04
2024-08-18T14:04
2024-08-18T14:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские войска вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение украинским формированиям в районах Борков, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки, Михайловки, Снагости и южнее Куриловки в Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
В Минобороны рассказали о поражении ВСУ у нескольких населенных пунктов
ВС России нанесли поражение ВСУ у Борков, Фанасеевки и еще пяти пунктов