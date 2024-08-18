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В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 18.08.2024 (обновлено: 08:33 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966845845.html
В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков
В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков - РИА Новости, 18.08.2024
В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков
Российские военные уничтожили подразделение противника в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:02
2024-08-18T08:33
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
валерий герасимов
россия
брянская область
специальная военная операция на украине
безопасность
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КУРСК, 18 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили подразделение противника в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Группа из шестнадцати военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады украинской армии уничтожена у населенного пункта Кремяное Курской области", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что подразделение противника ликвидировали в лесу, это подтвердили кадры, снятые с коптера.Эта видеозапись есть в распоряжении агентства.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 17 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 3160 военнослужащих и 44 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966840424.html
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курская область
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7 495 645-6601
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Ликвидированная группа военных штурмового батальона ВСУ в Курской области
Группа из 16 военных штурмового батальона ВСУ уничтожена у населенного пункта Кремяное Курской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве
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курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, брянская область, безопасность
Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Россия, Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков

В Курской области уничтожили группу из 16 военных штурмового батальона ВСУ

Читать ria.ru в
КУРСК, 18 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили подразделение противника в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Группа из шестнадцати военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады украинской армии уничтожена у населенного пункта Кремяное Курской области", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что подразделение противника ликвидировали в лесу, это подтвердили кадры, снятые с коптера.
Эта видеозапись есть в распоряжении агентства.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным на 17 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 3160 военнослужащих и 44 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовРоссияБрянская областьБезопасность
 
 
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