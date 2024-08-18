https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966845845.html

В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков

В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков - РИА Новости, 18.08.2024

В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков

Российские военные уничтожили подразделение противника в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:02

2024-08-18T08:02

2024-08-18T08:33

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

валерий герасимов

россия

брянская область

специальная военная операция на украине

безопасность

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КУРСК, 18 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили подразделение противника в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Группа из шестнадцати военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады украинской армии уничтожена у населенного пункта Кремяное Курской области", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что подразделение противника ликвидировали в лесу, это подтвердили кадры, снятые с коптера.Эта видеозапись есть в распоряжении агентства.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 17 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 3160 военнослужащих и 44 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966840424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидированная группа военных штурмового батальона ВСУ в Курской области Группа из 16 военных штурмового батальона ВСУ уничтожена у населенного пункта Кремяное Курской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве 2024-08-18T08:02 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, брянская область, безопасность