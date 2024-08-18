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В СИЗО в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 18.08.2024
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22:14 18.08.2024 (обновлено: 22:26 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/sizo-1966946237.html
В СИЗО в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация
В СИЗО в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 18.08.2024
В СИЗО в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:14
2024-08-18T22:26
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области."Ростов-на-Дону, улица М. Горького, 219, СИЗО №1, поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации", - сказал представитель ведомства.По прибытии первых пожарных установлено, что произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения в административном здании.В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело, по которому проходят двое фигурантов.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В СИЗО в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация

В административном здании СИЗО в Ростове-на-Дону произошло короткое замыкание

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиСотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области
Сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
Сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.
«
"Ростов-на-Дону, улица М. Горького, 219, СИЗО №1, поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации", - сказал представитель ведомства.
По прибытии первых пожарных установлено, что произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения в административном здании.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело, по которому проходят двое фигурантов.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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