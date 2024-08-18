https://ria.ru/20240818/sizo-1966946237.html

В СИЗО в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация

В СИЗО в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 18.08.2024

В СИЗО в Ростове-на-Дону сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T22:14

2024-08-18T22:14

2024-08-18T22:26

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, в электрощитовой административного здания произошло короткое замыкание, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области."Ростов-на-Дону, улица М. Горького, 219, СИЗО №1, поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации", - сказал представитель ведомства.По прибытии первых пожарных установлено, что произошло короткое замыкание электрощитовой без последующего горения в административном здании.В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело, по которому проходят двое фигурантов.

https://ria.ru/20240202/pozhary-1925027525.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)