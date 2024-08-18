https://ria.ru/20240818/sever-1966877275.html

Группировка "Север" нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом

Группировка "Север" нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 18.08.2024

Группировка "Север" нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом

ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:07

2024-08-18T13:07

2024-08-18T13:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240818/britaniya-1966875516.html

харьков

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Варвара Скокшина

харьков, вооруженные силы украины, безопасность