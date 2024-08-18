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Группировка "Север" нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 18.08.2024
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13:07 18.08.2024 (обновлено: 13:13 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/sever-1966877275.html
Группировка "Север" нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом
Группировка "Север" нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 18.08.2024
Группировка "Север" нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:07
2024-08-18T13:13
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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харьков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом

"Север" нанес огневое поражение ВСУ под Харьковом, уничтожен склад боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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