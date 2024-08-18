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Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали - РИА Новости, 18.08.2024
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09:05 18.08.2024 (обновлено: 11:14 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/scheta-1966850651.html
Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали
Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали - РИА Новости, 18.08.2024
Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали
Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество обвиняемого по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, говорится в судебных... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:05
2024-08-18T11:14
происшествия
сергиев посад
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество обвиняемого по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости."Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого", — сказано в документах.Под арест попали машина, квартира, загородный участок, акции и 14 счетов в банках.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Как следует из материалов следствия, погибли девять человек, не менее ста получили ранения.Взрывом повредило 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых строения, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов.Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признали 13 человек, чьи родственники погибли в результате взрыва. Они заявили гражданские иски.Сообщалось, что Сергиево-Посадский городской суд арестовал Сергея Чанкаева — технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв.
https://ria.ru/20240810/posad-1965377656.html
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происшествия, сергиев посад
Происшествия, Сергиев Посад
Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали

Счета главы склада в Сергиевом Посаде, где год назад произошел взрыв, арестовали

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество обвиняемого по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого", — сказано в документах.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Главу Сергиева Посада арестовали по делу о взятке
10 августа, 14:09
Под арест попали машина, квартира, загородный участок, акции и 14 счетов в банках.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Как следует из материалов следствия, погибли девять человек, не менее ста получили ранения.
Взрывом повредило 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых строения, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов.
Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признали 13 человек, чьи родственники погибли в результате взрыва. Они заявили гражданские иски.
Сообщалось, что Сергиево-Посадский городской суд арестовал Сергея Чанкаева — технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России
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