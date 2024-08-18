https://ria.ru/20240818/scheta-1966850651.html
Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали
Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали - РИА Новости, 18.08.2024
Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали
Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество обвиняемого по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, говорится в судебных... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:05
2024-08-18T09:05
2024-08-18T11:14
происшествия
сергиев посад
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество обвиняемого по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости."Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого", — сказано в документах.Под арест попали машина, квартира, загородный участок, акции и 14 счетов в банках.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Как следует из материалов следствия, погибли девять человек, не менее ста получили ранения.Взрывом повредило 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых строения, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов.Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признали 13 человек, чьи родственники погибли в результате взрыва. Они заявили гражданские иски.Сообщалось, что Сергиево-Посадский городской суд арестовал Сергея Чанкаева — технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв.
https://ria.ru/20240810/posad-1965377656.html
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиев посад
Происшествия, Сергиев Посад
Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали
Счета главы склада в Сергиевом Посаде, где год назад произошел взрыв, арестовали
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество обвиняемого по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого", — сказано в документах.
Под арест попали машина, квартира, загородный участок, акции и 14 счетов в банках.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде
произошел утром 9 августа 2023 года на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Как следует из материалов следствия, погибли девять человек, не менее ста получили ранения.
Взрывом повредило 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых строения, 278 транспортных средств, 11 административных зданий и социальных объектов.
Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признали 13 человек, чьи родственники погибли в результате взрыва. Они заявили гражданские иски.
Сообщалось, что Сергиево-Посадский городской суд арестовал Сергея Чанкаева — технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв.