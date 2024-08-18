https://ria.ru/20240818/sandu-1966894085.html

Санду назвала референдум о евроинтеграции беспрецедентной возможностью

Санду назвала референдум о евроинтеграции беспрецедентной возможностью - РИА Новости, 18.08.2024

Санду назвала референдум о евроинтеграции беспрецедентной возможностью

Молдавия получила беспрецедентную открытость со стороны ЕС, поэтому сейчас проводит референдум о евроинтеграции, чтобы не ждать еще 30 лет возможности построить РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:48

2024-08-18T14:48

2024-08-18T14:48

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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Молдавия получила беспрецедентную открытость со стороны ЕС, поэтому сейчас проводит референдум о евроинтеграции, чтобы не ждать еще 30 лет возможности построить благополучие страны, заявила президент республики Майя Санду. "Меня часто спрашивают, почему этот референдум должен быть организован именно сейчас. Это исключительная возможность, это беспрецедентная открытость со стороны ЕС, со стороны всех стран-членов ЕС для расширения, открытость для Молдавии, все европейские институты демонстрируют очень большую открытость в плане европейской интеграции. Мы больше не можем ждать 30 лет, чтобы построить свое благополучие. Вот почему у нас сейчас референдум, вот почему нам сейчас нужно мобилизоваться", - заявила Санду в ходе дискуссионной панели с диаспорой, состоявшейся в рамках фестиваля "Встречаемся дома". По ее словам, Молдавия один раз уже упустила шанс стать частью ЕС вместе с Румынией и Болгарией, поэтому сейчас нужно приложить максимум усилий. Санду полагает, что с одной стороны, народ должен заявить о своем стремлении вступить в ЕС, а с другой - государственные органы будут прикладывать усилия, чтобы реализовать это на практике. "Этот референдум не для меня, не я подпишу договор о присоединении. Это будет другой лидер страны, вступление в ЕС нужно не какой-то политической партии. Это для всех нас, и для тех, кто понимает преимущества европейской интеграции, и для тех, кто их не понимает, но абсолютно все выиграют от вступления Молдавии в ЕС", - добавила Санду. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет, заявил ранее оппозиционер, лидер молдавского политического блока "Победа" Илан Шор.

https://ria.ru/20240815/tauber-1966387957.html

https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html

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в мире, молдавия, румыния, болгария, майя санду, илан шор, евросоюз