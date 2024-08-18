https://ria.ru/20240818/samolet-1966895351.html
На Ставрополье разбился частный самолет
На Ставрополье разбился частный самолет - РИА Новости, 18.08.2024
На Ставрополье разбился частный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение при проведении тренировочного полёта, пилот погиб, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:59
2024-08-18T14:59
2024-08-18T14:59
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966894836_0:133:864:619_1920x0_80_0_0_af934d99c0f942cda900d87b99294e6d.jpg
ПЯТИГОРСК, 18 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение при проведении тренировочного полёта, пилот погиб, сообщает МЧС России. "Легкомоторник "Злин-42" потерпел крушение при проведении тренировочного полёта в 1,5 километрах от аэродрома "Рыздвянный". На борту был только пилот, он погиб", – говорится в сообщении. По данным МЧС, на земле жертв и разрушений нет, возгорания также не произошло. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
https://ria.ru/20230920/samolet-1897621555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966894836_0:52:864:700_1920x0_80_0_0_af27ed8fbb767f399996ba7a48e94c2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье разбился частный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение на Ставрополье, пилот погиб