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На Ставрополье разбился частный самолет - РИА Новости, 18.08.2024
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14:59 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/samolet-1966895351.html
На Ставрополье разбился частный самолет
На Ставрополье разбился частный самолет - РИА Новости, 18.08.2024
На Ставрополье разбился частный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение при проведении тренировочного полёта, пилот погиб, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:59
2024-08-18T14:59
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 18 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение при проведении тренировочного полёта, пилот погиб, сообщает МЧС России. "Легкомоторник "Злин-42" потерпел крушение при проведении тренировочного полёта в 1,5 километрах от аэродрома "Рыздвянный". На борту был только пилот, он погиб", – говорится в сообщении. По данным МЧС, на земле жертв и разрушений нет, возгорания также не произошло. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье разбился частный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение на Ставрополье, пилот погиб

© Фото : Южная транспортная прокуратураМесто крушения легкомоторного самолета "Злин-42" в Ставропольском крае
Место крушения легкомоторного самолета Злин-42 в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Южная транспортная прокуратура
Место крушения легкомоторного самолета "Злин-42" в Ставропольском крае
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ПЯТИГОРСК, 18 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение при проведении тренировочного полёта, пилот погиб, сообщает МЧС России.
«
"Легкомоторник "Злин-42" потерпел крушение при проведении тренировочного полёта в 1,5 километрах от аэродрома "Рыздвянный". На борту был только пилот, он погиб", – говорится в сообщении.
По данным МЧС, на земле жертв и разрушений нет, возгорания также не произошло. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
Крушение легкомоторного самолета в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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