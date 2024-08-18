https://ria.ru/20240818/samolet-1966895351.html

На Ставрополье разбился частный самолет

На Ставрополье разбился частный самолет - РИА Новости, 18.08.2024

На Ставрополье разбился частный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение при проведении тренировочного полёта, пилот погиб, сообщает МЧС России. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:59

2024-08-18T14:59

2024-08-18T14:59

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966894836_0:133:864:619_1920x0_80_0_0_af934d99c0f942cda900d87b99294e6d.jpg

ПЯТИГОРСК, 18 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение при проведении тренировочного полёта, пилот погиб, сообщает МЧС России. "Легкомоторник "Злин-42" потерпел крушение при проведении тренировочного полёта в 1,5 километрах от аэродрома "Рыздвянный". На борту был только пилот, он погиб", – говорится в сообщении. По данным МЧС, на земле жертв и разрушений нет, возгорания также не произошло. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

https://ria.ru/20230920/samolet-1897621555.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)