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Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/samara-1966899869.html
Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО
Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО - РИА Новости, 18.08.2024
Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО
По инициативе правительства Самарской области в воскресенье в зону специальной военной операции (СВО) была отправлена партия спецсредств и автомобили, их... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:30
2024-08-18T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
самарская область
самара
вячеслав федорищев
центральный военный округ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. По инициативе правительства Самарской области в воскресенье в зону специальной военной операции (СВО) была отправлена партия спецсредств и автомобили, их получат мотострелковое соединение общевойсковой армии и соединение спецназа ЦВО, где служат самарские бойцы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, поддержка армии со стороны региона будет увеличена. Из Самары в зону проведения специальной военной операции отправлены 130 БПЛА, запчасти к дронам, электронная техника, пять автомобилей Niva Travel и пять автомобилей УАЗ, которые модифицированы под нужды защитников Отечества. Перечень спецтехники сформирован по заявкам командиров. "После вашей поездки в зону проведения СВО все заявки, которые оставили командиры, исполнены", - доложил Вячеславу Федорищеву советник губернатора Андрей Колотовкин, его слова приводит пресс-служба. Уточняется, что командиры воинских соединений поблагодарили правительство Самарской области за помощь, отметив, что вся техника очень нужная и эффективная. Федорищев подчеркнул, что всестороння поддержка армии со стороны правительства региона будет продолжена и станет еще более масштабной. "Это очередной шаг и их будет много. Уже подготовлена еще одна партия спецтехники, будем передавать как можно оперативнее. Мы сейчас централизуем закупки, будем закупать больше. Говорите, что вам необходимо. Задача как можно быстрее идти к победе. Мы все, что от нас зависит, будем делать, помогать", - сказал Федорищев, общаясь с командирами воинских соединений. В пресс-службе уточнили, что 100 БПЛА для передачи на фронт подготовил фонд "Звезда и лира". Это модифицированные ударные дроны, которые изготавливают самарские разработчики. Как рассказал главе региона гендиректор фонда Максим Смирнов, БПЛА дорабатываются с учетом пожеланий и запросов бойцов, что позволяет значительно повышать эффективность техники и успешно выполнять боевые задачи. Врио губернатора поблагодарил фонд за поддержку армии. "Спасибо фонду и всем ребятам, которые занимаются подготовкой дронов. Будем эту работу поддерживать, чтобы была возможность делать больше дронов. Здесь много не бывает. Что от нас необходимо – скажите, будем помогать", – сказал Федорищев.
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безопасность, технологии, самарская область, самара, вячеслав федорищев, центральный военный округ, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Самарская область, Самара, Вячеслав Федорищев, Центральный военный округ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)

Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО

© Фото : Правительство Самарской областиВласти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО
Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Правительство Самарской области
Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. По инициативе правительства Самарской области в воскресенье в зону специальной военной операции (СВО) была отправлена партия спецсредств и автомобили, их получат мотострелковое соединение общевойсковой армии и соединение спецназа ЦВО, где служат самарские бойцы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, поддержка армии со стороны региона будет увеличена.
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Из Самары в зону проведения специальной военной операции отправлены 130 БПЛА, запчасти к дронам, электронная техника, пять автомобилей Niva Travel и пять автомобилей УАЗ, которые модифицированы под нужды защитников Отечества. Перечень спецтехники сформирован по заявкам командиров.
"После вашей поездки в зону проведения СВО все заявки, которые оставили командиры, исполнены", - доложил Вячеславу Федорищеву советник губернатора Андрей Колотовкин, его слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что командиры воинских соединений поблагодарили правительство Самарской области за помощь, отметив, что вся техника очень нужная и эффективная. Федорищев подчеркнул, что всестороння поддержка армии со стороны правительства региона будет продолжена и станет еще более масштабной.
"Это очередной шаг и их будет много. Уже подготовлена еще одна партия спецтехники, будем передавать как можно оперативнее. Мы сейчас централизуем закупки, будем закупать больше. Говорите, что вам необходимо. Задача как можно быстрее идти к победе. Мы все, что от нас зависит, будем делать, помогать", - сказал Федорищев, общаясь с командирами воинских соединений.
© Фото : Правительство Самарской областиПартия БПЛА и автомобили, отправленные властями Самарской области на СВО
Партия БПЛА и автомобили, отправленные властями Самарской области на СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Правительство Самарской области
Партия БПЛА и автомобили, отправленные властями Самарской области на СВО
В пресс-службе уточнили, что 100 БПЛА для передачи на фронт подготовил фонд "Звезда и лира". Это модифицированные ударные дроны, которые изготавливают самарские разработчики. Как рассказал главе региона гендиректор фонда Максим Смирнов, БПЛА дорабатываются с учетом пожеланий и запросов бойцов, что позволяет значительно повышать эффективность техники и успешно выполнять боевые задачи.
Врио губернатора поблагодарил фонд за поддержку армии. "Спасибо фонду и всем ребятам, которые занимаются подготовкой дронов. Будем эту работу поддерживать, чтобы была возможность делать больше дронов. Здесь много не бывает. Что от нас необходимо – скажите, будем помогать", – сказал Федорищев.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииСамарская областьСамараВячеслав ФедорищевЦентральный военный округУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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