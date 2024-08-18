https://ria.ru/20240818/samara-1966899869.html

Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО

Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО - РИА Новости, 18.08.2024

Власти Самарской области отправили партию БПЛА и автомобили на СВО

По инициативе правительства Самарской области в воскресенье в зону специальной военной операции (СВО) была отправлена партия спецсредств и автомобили, их... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:30

2024-08-18T15:30

2024-08-18T15:30

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

самарская область

самара

вячеслав федорищев

центральный военный округ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. По инициативе правительства Самарской области в воскресенье в зону специальной военной операции (СВО) была отправлена партия спецсредств и автомобили, их получат мотострелковое соединение общевойсковой армии и соединение спецназа ЦВО, где служат самарские бойцы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, поддержка армии со стороны региона будет увеличена. Из Самары в зону проведения специальной военной операции отправлены 130 БПЛА, запчасти к дронам, электронная техника, пять автомобилей Niva Travel и пять автомобилей УАЗ, которые модифицированы под нужды защитников Отечества. Перечень спецтехники сформирован по заявкам командиров. "После вашей поездки в зону проведения СВО все заявки, которые оставили командиры, исполнены", - доложил Вячеславу Федорищеву советник губернатора Андрей Колотовкин, его слова приводит пресс-служба. Уточняется, что командиры воинских соединений поблагодарили правительство Самарской области за помощь, отметив, что вся техника очень нужная и эффективная. Федорищев подчеркнул, что всестороння поддержка армии со стороны правительства региона будет продолжена и станет еще более масштабной. "Это очередной шаг и их будет много. Уже подготовлена еще одна партия спецтехники, будем передавать как можно оперативнее. Мы сейчас централизуем закупки, будем закупать больше. Говорите, что вам необходимо. Задача как можно быстрее идти к победе. Мы все, что от нас зависит, будем делать, помогать", - сказал Федорищев, общаясь с командирами воинских соединений. В пресс-службе уточнили, что 100 БПЛА для передачи на фронт подготовил фонд "Звезда и лира". Это модифицированные ударные дроны, которые изготавливают самарские разработчики. Как рассказал главе региона гендиректор фонда Максим Смирнов, БПЛА дорабатываются с учетом пожеланий и запросов бойцов, что позволяет значительно повышать эффективность техники и успешно выполнять боевые задачи. Врио губернатора поблагодарил фонд за поддержку армии. "Спасибо фонду и всем ребятам, которые занимаются подготовкой дронов. Будем эту работу поддерживать, чтобы была возможность делать больше дронов. Здесь много не бывает. Что от нас необходимо – скажите, будем помогать", – сказал Федорищев.

https://ria.ru/20240807/pomosch-1964658207.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, самарская область, самара, вячеслав федорищев, центральный военный округ, ульяновский автомобильный завод (уаз)