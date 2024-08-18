https://ria.ru/20240818/rossijane-1966840628.html

Роскачество напомнило о возможности вернуть купленные на маркетплейсе БАДы

Роскачество напомнило о возможности вернуть купленные на маркетплейсе БАДы - РИА Новости, 18.08.2024

Роскачество напомнило о возможности вернуть купленные на маркетплейсе БАДы

Россияне могут возвращать любые БАДы, купленные на маркетплейсах, в течение недели - такие правила действуют для интернет-торговли, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T06:06

2024-08-18T06:06

2024-08-18T06:06

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роскачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россияне могут возвращать любые БАДы, купленные на маркетплейсах, в течение недели - такие правила действуют для интернет-торговли, рассказали РИА Новости в Роскачестве. БАДы, как и другие пищевые добавки, - это не лекарства, они относятся к категории "пищевые продукты". По закону, возвращать пищевые продукты в основном можно лишь в том случае, если в них обнаружены недостатки. Это может быть истекший срок годности, ошибки (случайные или намеренные) в маркировке, описании или карточке товара (если покупка делается онлайн), фальсификат. Для возврата товара покупателю нужно доказать, что один из таких недостатков действительно есть. "Так как карточка или страничка на сайте не дает возможности представить полную, исчерпывающую и абсолютно корректную информацию о товаре (как того требует закон), покупатель может вернуть товар в течение семи дней после покупки по любой причине. … Это касается только интернет-торговли. Если вы покупаете БАД в оффлайн-магазине или оффлайн-аптеке, вернуть его можно буде только в том случае, если в товаре обнаружится недостаток", - сказали в Роскачестве. К тому же, покупатель может оказаться от заказа в любой момент до момента его принятия - даже если курьер уже стоит у него на пороге. При этом продавец обязан вернуть деньги или не брать плату, и никаких штрафов последовать не должно. Чтобы вернуть товар, нужно обратиться к продавцу с соответствующим требованием (как правило - с письменным заявлением). Если у потребителя есть доказательства, что он приобрел БАД с недостатками, ему необходимо составить и передать заявление (претензию) на возврат в двух экземплярах. Он может рассчитывать на замену товара на качественный или возврат денег - чаще всего продавцы идут на встречу. Однако если покупатель не получает ответа на свою претензию, он может обратиться в Роспотребнадзор, а также к администрации маркетплейса. "Если продают запрещенные вещества, лекарства под видом БАДов или с компонентами, которые не разрешены к продаже без рецептов … есть смысл обращаться к администрации торговой площадки и в Роспотребнадзор. … Это не только халатность и обман со стороны продавца, но и возможность нанести вред здоровью покупателей", - отметили в Роскачестве. Там же уточнили, что это поможет добиться того, чтобы товары как минимум убрали из продажи, а в отношении продавцов начали проверки.

https://ria.ru/20240327/bad-1936195774.html

https://ria.ru/20240315/roskachestvo-1933086543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество