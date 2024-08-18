https://ria.ru/20240818/reys-1966867181.html

Стала известна причина задержки рейса из Хургады в Москву

Стала известна причина задержки рейса из Хургады в Москву - РИА Новости, 18.08.2024

Стала известна причина задержки рейса из Хургады в Москву

Задержка вылета рейса египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Хургады в Москву была вызвана техническими неполадками, возникшими у... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:23

2024-08-18T11:23

2024-08-18T11:23

хургада

москва

россия

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Задержка вылета рейса египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Хургады в Москву была вызвана техническими неполадками, возникшими у авиакомпании, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Хургаде. Рейс UJ 601 Al Masria Universal Airlines изначально должен был вылететь из аэропорта Хургады в субботу вечером, но вылет несколько раз переносился. В конечном счете самолет по маршруту Хургада–Шереметьево взлетел в воскресенье утром в районе 06.00. В генконсульстве отметили что пассажиров разместили в отеле и накормили, а после того, как вылет стал возможным, отвезли обратно в аэропорт. "Причиной задержки рейса стала технические неполадки, произошедшие у авиакомпании Al Masria Universal Airlines", - заявили в российском генконсульстве.

https://ria.ru/20240815/samolet-1966447729.html

https://ria.ru/20240816/samolet-1966690469.html

хургада

москва

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хургада, москва, россия, шереметьево (аэропорт), происшествия