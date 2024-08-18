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Стала известна причина задержки рейса из Хургады в Москву - РИА Новости, 18.08.2024
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11:23 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/reys-1966867181.html
Стала известна причина задержки рейса из Хургады в Москву
Стала известна причина задержки рейса из Хургады в Москву - РИА Новости, 18.08.2024
Стала известна причина задержки рейса из Хургады в Москву
Задержка вылета рейса египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Хургады в Москву была вызвана техническими неполадками, возникшими у... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:23
2024-08-18T11:23
хургада
москва
россия
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Задержка вылета рейса египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Хургады в Москву была вызвана техническими неполадками, возникшими у авиакомпании, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Хургаде. Рейс UJ 601 Al Masria Universal Airlines изначально должен был вылететь из аэропорта Хургады в субботу вечером, но вылет несколько раз переносился. В конечном счете самолет по маршруту Хургада–Шереметьево взлетел в воскресенье утром в районе 06.00. В генконсульстве отметили что пассажиров разместили в отеле и накормили, а после того, как вылет стал возможным, отвезли обратно в аэропорт. "Причиной задержки рейса стала технические неполадки, произошедшие у авиакомпании Al Masria Universal Airlines", - заявили в российском генконсульстве.
https://ria.ru/20240815/samolet-1966447729.html
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хургада, москва, россия, шереметьево (аэропорт), происшествия
Хургада, Москва, Россия, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Стала известна причина задержки рейса из Хургады в Москву

Рейс из Хургады в Москву был задержан из-за неполадок у египетской авиакомпании

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Задержка вылета рейса египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines из Хургады в Москву была вызвана техническими неполадками, возникшими у авиакомпании, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Хургаде.
Рейс UJ 601 Al Masria Universal Airlines изначально должен был вылететь из аэропорта Хургады в субботу вечером, но вылет несколько раз переносился. В конечном счете самолет по маршруту Хургада–Шереметьево взлетел в воскресенье утром в районе 06.00.
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В генконсульстве отметили что пассажиров разместили в отеле и накормили, а после того, как вылет стал возможным, отвезли обратно в аэропорт.
"Причиной задержки рейса стала технические неполадки, произошедшие у авиакомпании Al Masria Universal Airlines", - заявили в российском генконсульстве.
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