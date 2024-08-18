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На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России - РИА Новости, 18.08.2024
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01:06 18.08.2024 (обновлено: 01:24 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/rakety-1966831257.html
На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России
На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России - РИА Новости, 18.08.2024
На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России
Реактивные системы залпового огня HIMARS, атакующие Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T01:06
2024-08-18T01:24
в мире
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS, атакующие Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Россияне основательно модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Теперь они могут наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния. Их камеры обладают высочайшим разрешением. &lt;…&gt; Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских", — отметил эксперт.По его словам, последние операции ВСУ с использованием американских РСЗО показали, насколько они уязвимы для ударов российских БПЛА и ракет.Минобороны в пятницу сообщило, что российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три пусковые установки HIMARS. В МИД России заявляли, что ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.
https://ria.ru/20240818/vyvod-1966832827.html
https://ria.ru/20240817/ataka-1966722652.html
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в мире, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России

Меркурис: системы HIMARS, атакующие РФ, не протянут долго из-за ответных ударов

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS, атакующие Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Россияне основательно модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Теперь они могут наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния. Их камеры обладают высочайшим разрешением. <…> Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских", — отметил эксперт.
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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По его словам, последние операции ВСУ с использованием американских РСЗО показали, насколько они уязвимы для ударов российских БПЛА и ракет.
Минобороны в пятницу сообщило, что российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три пусковые установки HIMARS. В МИД России заявляли, что ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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Вчера, 04:54
 
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