На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России
Меркурис: системы HIMARS, атакующие РФ, не протянут долго из-за ответных ударов
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS, атакующие Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Россияне основательно модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Теперь они могут наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния. Их камеры обладают высочайшим разрешением. <…> Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских", — отметил эксперт.
По его словам, последние операции ВСУ с использованием американских РСЗО показали, насколько они уязвимы для ударов российских БПЛА и ракет.
Минобороны в пятницу сообщило, что российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три пусковые установки HIMARS. В МИД России заявляли, что ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.