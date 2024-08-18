https://ria.ru/20240818/rakety-1966831257.html

На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России

На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России - РИА Новости, 18.08.2024

На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России

Реактивные системы залпового огня HIMARS, атакующие Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T01:06

2024-08-18T01:06

2024-08-18T01:24

в мире

курская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_f4f6e494e68a3ba4df53fb892680f948.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS, атакующие Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Россияне основательно модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Теперь они могут наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния. Их камеры обладают высочайшим разрешением. <…> Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских", — отметил эксперт.По его словам, последние операции ВСУ с использованием американских РСЗО показали, насколько они уязвимы для ударов российских БПЛА и ракет.Минобороны в пятницу сообщило, что российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три пусковые установки HIMARS. В МИД России заявляли, что ВСУ в пятницу впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на гражданские объекты в Курской области.

https://ria.ru/20240818/vyvod-1966832827.html

https://ria.ru/20240817/ataka-1966722652.html

курская область

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины