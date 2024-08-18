https://ria.ru/20240818/rabota-1966900721.html

Минобороны показало работу поисково-спасательной группы в Курской области

Минобороны показало работу поисково-спасательной группы в Курской области - РИА Новости, 18.08.2024

Минобороны показало работу поисково-спасательной группы в Курской области

Минобороны РФ показало видеоролик с работой поисково-спасательной группы вертолетов Воздушно-космических сил России в приграничных районах Курской области. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:36

2024-08-18T15:36

2024-08-18T16:39

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с работой поисково-спасательной группы вертолетов Воздушно-космических сил России в приграничных районах Курской области. "Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области", - говорится в описании к видео. "Они ежедневно оказывают поддержку экипажам вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-28, Ми-35, наносящим удары по скоплениям живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ", - уточнили в министерстве обороны РФ. Как рассказали в ведомстве, поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Отмечается, что основные задачи группы - непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/vertolety-1965953534.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии