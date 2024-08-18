Минобороны показало работу поисково-спасательной группы в Курской области
Минобороны показало работу поисково-спасательной группы ВКС в Курской области
© Минобороны РФСпециалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области
© Минобороны РФ
Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с работой поисково-спасательной группы вертолетов Воздушно-космических сил России в приграничных районах Курской области.
«
"Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области", - говорится в описании к видео.
«
"Они ежедневно оказывают поддержку экипажам вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-28, Ми-35, наносящим удары по скоплениям живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ", - уточнили в министерстве обороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника.
Отмечается, что основные задачи группы - непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области
13 августа, 15:31