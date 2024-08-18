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Минобороны показало работу поисково-спасательной группы в Курской области - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 18.08.2024 (обновлено: 16:39 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/rabota-1966900721.html
Минобороны показало работу поисково-спасательной группы в Курской области
Минобороны показало работу поисково-спасательной группы в Курской области - РИА Новости, 18.08.2024
Минобороны показало работу поисково-спасательной группы в Курской области
Минобороны РФ показало видеоролик с работой поисково-спасательной группы вертолетов Воздушно-космических сил России в приграничных районах Курской области. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:36
2024-08-18T16:39
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с работой поисково-спасательной группы вертолетов Воздушно-космических сил России в приграничных районах Курской области. "Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области", - говорится в описании к видео. "Они ежедневно оказывают поддержку экипажам вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-28, Ми-35, наносящим удары по скоплениям живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ", - уточнили в министерстве обороны РФ. Как рассказали в ведомстве, поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Отмечается, что основные задачи группы - непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/vertolety-1965953534.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Минобороны показало работу поисково-спасательной группы в Курской области

Минобороны показало работу поисково-спасательной группы ВКС в Курской области

© Минобороны РФСпециалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области
Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Минобороны РФ
Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с работой поисково-спасательной группы вертолетов Воздушно-космических сил России в приграничных районах Курской области.
«
"Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области", - говорится в описании к видео.
«
"Они ежедневно оказывают поддержку экипажам вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-28, Ми-35, наносящим удары по скоплениям живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ", - уточнили в министерстве обороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника.
Отмечается, что основные задачи группы - непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Удары по силам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области
13 августа, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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