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Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке - РИА Новости, 18.08.2024
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15:20 18.08.2024 (обновлено: 15:33 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/proisshestviya-1966897918.html
Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке
Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке - РИА Новости, 18.08.2024
Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке
Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области, местных жителей просят пока не возвращаться в муниципалитет, сообщила глава... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:20
2024-08-18T15:33
курская область
происшествия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области, местных жителей просят пока не возвращаться в муниципалитет, сообщила глава района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Кореневского района! На территории нашего района сохраняется сложная оперативная обстановка. Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями", - написала она. Дегтярева призвала жителей района набраться терпения и дать возможность российским военным "разобраться с врагом". "Давайте не будем мешать нашим защитникам! Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой", - отметила глава района.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249559.html
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке

В Кореневском районе Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка

© РИА НовостиРоссийские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области, местных жителей просят пока не возвращаться в муниципалитет, сообщила глава района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале.
"Уважаемые жители Кореневского района! На территории нашего района сохраняется сложная оперативная обстановка. Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями", - написала она.
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Дегтярева призвала жителей района набраться терпения и дать возможность российским военным "разобраться с врагом".
"Давайте не будем мешать нашим защитникам! Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой", - отметила глава района.
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