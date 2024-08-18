https://ria.ru/20240818/proisshestviya-1966897918.html
Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке
Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке - РИА Новости, 18.08.2024
Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке
Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области, местных жителей просят пока не возвращаться в муниципалитет, сообщила глава... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:20
2024-08-18T15:20
2024-08-18T15:33
курская область
происшествия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области, местных жителей просят пока не возвращаться в муниципалитет, сообщила глава района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Кореневского района! На территории нашего района сохраняется сложная оперативная обстановка. Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями", - написала она. Дегтярева призвала жителей района набраться терпения и дать возможность российским военным "разобраться с врагом". "Давайте не будем мешать нашим защитникам! Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой", - отметила глава района.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249559.html
https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке
В Кореневском районе Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка