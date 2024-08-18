https://ria.ru/20240818/proisshestviya-1966897918.html

Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке

Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке - РИА Новости, 18.08.2024

Глава Кореневского района Курской области рассказала об обстановке

Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области, местных жителей просят пока не возвращаться в муниципалитет, сообщила глава... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:20

2024-08-18T15:20

2024-08-18T15:33

курская область

происшествия

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Сложная оперативная обстановка сохраняется в Кореневском районе Курской области, местных жителей просят пока не возвращаться в муниципалитет, сообщила глава района Марина Дегтярева в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Кореневского района! На территории нашего района сохраняется сложная оперативная обстановка. Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями", - написала она. Дегтярева призвала жителей района набраться терпения и дать возможность российским военным "разобраться с врагом". "Давайте не будем мешать нашим защитникам! Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой", - отметила глава района.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249559.html

https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, происшествия